Gegenspieler ticket komplett aus Mitspieler spielen mit Gegner «Schweinchen in der Mitte»

In der englischen Amateurliga trifft Folkestone auf Billericay. Die Verletzungsunterbrechung nutzen Torwart und Verteidiger der Heimmannschaft, um mit ihrem Gegner «Schweinchen in der Mitte» zu spielen. Dieser findet das so gar nicht lustig und tickt komplett aus.