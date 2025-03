Streits Uhrenmarke zieht zwei Fussball-Legenden an Land

Streits Uhrenmarke zieht zwei Fussball-Legenden an Land

1/4 Gianluigi Buffon wird Geschäftspartner der Uhrenmark Norqain. Foto: Norqain

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der eine ist Weltmeister, konnte dafür nie die Champions League gewinnen. Der andere ist Champions-League-Sieger, konnte aber nie den WM-Titel erringen. Nun haben Gianluigi Buffon (47) und Gary Neville (50) eine Gemeinsamkeit. Beide sind eine Zusammenarbeit mit der Schweizer Uhrenmarke Norqain – die unter anderem vom Ex-Hockey-Star Mark Streit mitgegründet wurde – eingegangen.

Als Markenbotschafter und Geschäftspartner für die Märkte in Italien, Grossbritannien und Irland werden sie die dabei helfen, die Uhrenmarke künftig in ihren jeweiligen Heimatländern zu promoten. «Was mich begeistert, ist der unermüdliche Ehrgeiz – eine Eigentschaft, die die besten Teams auszeichnet», sagt Buffon über die 2018 gegründete Uhrenmarke. «Wir teilen eine Einstellung, die von Engagement, Authentizität und dem Willen geprägt ist, eine nachhaltige Wirkung zu hinterlassen.»

Neue Massstäbe mit zwei Fussball-Ikonen

Mit seiner fast 30 Jahre andauernden Karriere sei Buffon das ultimative Symbol für «Engagement und Exzellenz. Seine Siegermentalität und Leidenschaft machen ihn zum perfekten Botschafter für den Pioniergeist von Norqain.»

Englands Aussenverteidgier-Ikone Gary Neville hat sich seit dem Ende seiner aktiven Karriere nicht nur als Experte bei Sky, sondern auch als Geschäftsmann in verschiedenen Bereichen wie Immobilien, Gastronomie und Medien einen Namen gemacht. Insgesamt beschäftigt er mehr als 700 Personen. Jetzt ist er also auch in der Uhrenbranche aktiv. «Wir teilen die gleiche Vision und den gleichen Pioniergeist», lässt sich Neville zitieren.

Mit den beiden Fussball-Ikonen im Boot will die Uhrenmarke «neue Massstäbe setzen». Denn: «Genau wie im Fussball zählt bei Norqain jede Sekunde.»