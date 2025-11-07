Seit 2016 zeichnet die Fifa unter dem Titel «The Best» zum Jahresende die besten Akteure im Fussballzirkus aus. Yann Sommer gehört dabei zu den acht nominierten Torhütern.

1/5 Schöne Anerkennung: Yann Sommer gehört zu den acht finalen Kandidaten an der Welttorhüter-Wahl der Fifa. Foto: Getty Images

Darum gehts Yann Sommer auf Shortlist für besten Torhüter der Saison 2024/25

Sommer wurde Dritter bei der Ballon-d'Or-Gala hinter Donnarumma und Becker

Abstimmung vom 6. bis 28. November mit vier Kategorien zu je 25 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Yann Sommer (36) steht auf der Shortlist der Fifa für den besten Torhüter der Saison 2024/25. Neben sieben weiteren Namen ist der Schweizer Keeper einer der Kandidaten, für den bis 28. November abgestimmt werden kann.

Überraschend kommt das nicht: Schon bei der Ballon-d'Or-Gala – der prestigeträchtigen Auszeichnung der Fachzeitschrift «France Football» – Ende September schaffte Sommer den Sprung aufs Podest, wurde hinter Sieger Gianluigi Donnarumma und Liverpool-Rückhalt Alisson Becker Dritter. Nur logisch, dass er jetzt auch bei den Fifa-Awards zu den finalen Kandidaten gehört.

Vom 6. bis 28. November wird in einer Abstimmung über den Sieger entschieden. Diese wird dabei in vier Kategorien unterteilt: Fans, die sich für die Abstimmung registrieren, eine Auswahl an Medienvertretern sowie alle Trainer und Captains der 211 Mitgliederverbände können ihre Top 3 bestimmen. Danach zählen die Stimmen aus allen vier Gruppen zu je 25 Prozent für das Endresultat. Wie beim Ballon d'Or dürften Sommers Siegchancen aber auch beim Fifa-Award gering stehen – zu stark war die Saison von Donnarumma.

Alle Nominierten für die The Best Fifa Football Awards Nominierte für Weltfussballerin-Award: Sandy Baltimore, Frankreich und Chelsea

Nathalie Björn, Schweden und Chelsea

Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Lucy Bronze, England und Chelsea

Mariona Caldentey, Spanien and Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi und Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Frankreich und Olympique Lyon

Melchie Dumornay, Haiti und Olympique Lyon

Patri Guijarro, Spanien und Barcelona

Lindsey Heaps, USA und Olympique Lyonnais

Lauren James, England und Chelsea

Chloe Kelly, England und Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polen und Barcelona

Clàudia Pina, Spanien und Barcelona

Alexia Putellas, Spanien und Barcelona

Alessia Russo, England und Arsenal

Leah Williamson, England und Arsenal Nominierte für Weltfussballer-Award: Ousmane Dembélé, Frankreich und Paris SG

Achraf Hakimi, Marokko und Paris SG

Harry Kane, England und FC Bayern München

Kylian Mbappé, Frankreich und Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal und Paris SG

Cole Palmer, England und Chelsea

Pedri, Spanien und Barcelona

Raphinha, Brasilien und Barcelona

Mohamed Salah, Ägypten und Liverpool

Vitinha, Portugal und Paris SG

Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona Nominierte für Welttrainer-Award (Frauen): Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renee Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, England Nominierte für Welttrainer-Award (Männer): Javier Aguirre, Mexiko

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris SG

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martinez, Portugal

Arne Slot, Liverpool Nominierte für Welttorhüterin-Award: Ann-Katrin Berger, Deutschland und Gotham FC

Cata Coll, Spanien und Barcelona

Christiane Endler, Chile und Olympique Lyon

Hannah Hampton, England und Chelsea

Anna Moorhouse, England und Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigeria und Paris FC/Brighton & Hove Albion

Phallon Tullis-Joyce, USA und Manchester United Nominierte für Welttorhüter-Award: Alisson Becker, Brasilien und Liverpool

Thibaut Courtois, Belgien und Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris SG/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Manuel Neuer, Deutschland und FC Bayern München

David Raya, Spanien und Arsenal

Yann Sommer, Schweiz und Inter Mailand

Wojciech Szczęsny, Polen und Barcelona Nominierte für Weltfussballerin-Award: Sandy Baltimore, Frankreich und Chelsea

Nathalie Björn, Schweden und Chelsea

Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Lucy Bronze, England und Chelsea

Mariona Caldentey, Spanien and Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi und Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Frankreich und Olympique Lyon

Melchie Dumornay, Haiti und Olympique Lyon

Patri Guijarro, Spanien und Barcelona

Lindsey Heaps, USA und Olympique Lyonnais

Lauren James, England und Chelsea

Chloe Kelly, England und Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polen und Barcelona

Clàudia Pina, Spanien und Barcelona

Alexia Putellas, Spanien und Barcelona

Alessia Russo, England und Arsenal

Leah Williamson, England und Arsenal Nominierte für Weltfussballer-Award: Ousmane Dembélé, Frankreich und Paris SG

Achraf Hakimi, Marokko und Paris SG

Harry Kane, England und FC Bayern München

Kylian Mbappé, Frankreich und Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal und Paris SG

Cole Palmer, England und Chelsea

Pedri, Spanien und Barcelona

Raphinha, Brasilien und Barcelona

Mohamed Salah, Ägypten und Liverpool

Vitinha, Portugal und Paris SG

Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona Nominierte für Welttrainer-Award (Frauen): Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renee Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, England Nominierte für Welttrainer-Award (Männer): Javier Aguirre, Mexiko

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris SG

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martinez, Portugal

Arne Slot, Liverpool Nominierte für Welttorhüterin-Award: Ann-Katrin Berger, Deutschland und Gotham FC

Cata Coll, Spanien und Barcelona

Christiane Endler, Chile und Olympique Lyon

Hannah Hampton, England und Chelsea

Anna Moorhouse, England und Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigeria und Paris FC/Brighton & Hove Albion

Phallon Tullis-Joyce, USA und Manchester United Nominierte für Welttorhüter-Award: Alisson Becker, Brasilien und Liverpool

Thibaut Courtois, Belgien und Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris SG/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Manuel Neuer, Deutschland und FC Bayern München

David Raya, Spanien und Arsenal

Yann Sommer, Schweiz und Inter Mailand

Wojciech Szczęsny, Polen und Barcelona Mehr

Macht Dembélé das Double?

Neben dem Welttorhüter zeichnet die Fifa auch den Weltfussballer und den Welttrainer aus. Auch hier gelten die Ballon-d'Or-Sieger von PSG als Favoriten. Ousmane Dembélé könnte wie sein Trainer Luis Enrique das Double aus den beiden Individual-Auszeichnungen schaffen. Vorjahressieger Vinicius Junior hat es in dieser Saison nicht unter die elf final nominierten Spieler geschafft. Bei den Frauen hat die spanische Ausnahmekönnerin Aitana Bonmati hingegen noch die Chance, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Noch nicht bekannt sind die Nominierten für den Puskas Award. Die Fifa will die Kandidaten für das schönste Tor der Saison 2024/25 zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.