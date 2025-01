1/7 Ist das etwa Superstar Neymar in der Schweiz? Foto: Instagram / @sosiadoney

Plötzlich herrscht am Samstagnachmittag helle Aufregung in Luzern: Der brasilianische Superstar Neymar Jr. soll sich überraschenderweise in der Stadt befinden. Ein entsprechendes Video macht auf Tiktok rasend schnell die Runde.

Doch wer genau hinschaut, merkt: Es ist nicht der Fussballer vom Zuckerhut, sondern sein zum Verwechseln ähnlich aussehender Doppelgänger.

Eigon Oliveira (32) stammt ebenfalls aus Brasilien und ist als falscher Neymar längst selber zum Internet-Star geworden. Auf Instagram folgen ihm über 2,5 Millionen Menschen, auf Tiktok gar 14,9 Millionen. Seinen Durchbruch schaffte er bei der WM 2022 in Katar. Blick hat mit Oliveira während seines Besuchs in der Schweiz gesprochen.

Schweizer machten Fotos

«Die Schweiz zu besuchen, war schon immer ein Traum von meiner Familie und mir», erklärt der Brasilianer, der neben der Stadt Luzern auch in den Bergen war. Auf den Strassen seien die Leute auf seine Masche reingefallen: «Viele Leute hielten mich an und haben Fotos gemacht.» Die Schweizer seien stets sehr höflich gewesen, betont Oliveira.

Tatsächlich lebt der 32-Jährige von seiner Ähnlichkeit zum Fussballer. «Ich unterstütze meine Familie und arbeite als Influencer und Doppelgänger von Neymar.» Gemeinsam mit seiner Frau habe er gar eine Werbeagentur eröffnet, die sich um seine Karriere kümmert.

Rechtsstreit mit dem echten Neymar

Treffen konnte er den echten Neymar auch schon. Und zwar schon mehrfach. «Ich habe schon viele Werbespots an der Seite von Neymar gedreht», sagt Oliveira stolz. Die beiden pflegten einst ein freundschaftliches Verhältnis, jedoch ging das im Sommer 2024 in die Brüche.

Neymar klagte im Juli nämlich gegen seinen Doppelgänger, da die Verwendung des Namens seine Persönlichkeitsrechte verletzen würde und eine unerlaubte Nutzung seiner Identität sei. Dazu wollte sich Oliveira nicht weiter äussern.

Und wie stehts um das Können mit dem Ball am Fuss? Natürlich kommt Oliveira hier nicht an sein bekanntes Double heran, jedoch stehe auch er gerne auf dem Platz: «Ich spiele jeden Freitag mit meinen Freunden in Brasilien und habe auch schon in einem Verein gespielt.» Mit der Verwechslung wäre es auf dem Platz aber sicherlich rasch vorbei.