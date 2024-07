Brasiliens Copa-America-Traum platzt im Penaltyschiessen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Uruguay jubelt. Für Brasilien ist die Copa America im Viertelfinal vorbei.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der uruguayische Torhüter Sergio Rochet hält im Penaltyschiessen gegen Brasiliens ersten Schützen, Eder Militão. Douglas Luiz, der als Dritter für die Seleção antritt, trifft den Pfosten. Bei Uruguay scheitert einzig Jose Maria Gimenez mit seinem Versuch.

Bei der hart umkämpften Partie in Las Vegas ist Uruguay ab der 74. Minute in Unterzahl – Nahitan Nandez wird nach Videobeweis wegen einer Grätsche gegen Rodrygo mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Nach 90 Minuten geht es ohne Verlängerung ins Penaltyschiessen.

Brasilien enttäuscht

Für Brasilien endet eine enttäuschende Copa America vorzeitig. Der Rekordweltmeister, der beim Turnier in den USA auf Starstürmer Neymar verzichten musste, hatte bereits in der Vorrunde nicht brilliert. Nebst Unentschieden gegen Kolumbien und Costa Rica resultierte nur ein Sieg gegen Paraguay.

Uruguay trifft in der Nacht auf Donnerstag in Charlotte auf Kolumbien, das zuvor am Samstag in Glendale bei Phoenix die Auswahl von Panama mit 5:0 besiegt hatte.

Im anderen Halbfinal treffen in der Nacht auf Mittwoch in East Rutherford nahe New York Argentinien und Kanada aufeinander. Beide hatten sich im Viertelfinal am Freitag im Penaltyschiessen durchgesetzt – Argentinien gegen Ecuador (4:2) und Kanada gegen Venezuela (4:3).