Louis van Gaal berichtet über positive Entwicklung seiner Krebserkrankung

Van Gaal hatte 2022 Prostatakrebs-Diagnose öffentlich gemacht, während er Nationaltrainer war

Nicolas Horni Sportredaktor

Schöne Nachrichten vom holländischen Trainer Louis van Gaal. «Der Krebs macht mir keine Sorgen mehr», berichtet er in der Talkshow Humberto des holländischen TV-Senders RTL4. Im Jahr 2023 habe er sich mehreren OPs unterziehen müssen. «Damals sah es schlimm aus. Ich hatte Probleme mit dem Stuhlgang, mit den Windeln, es war schrecklich», so van Gaal. Heute gehe er alle paar Monate zur Kontrolle und diese laufe gut. «Ich werde immer fitter», so der 73-Jährige weiter.

Van Gaal hatte im Jahr 2022 seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht. Damals noch Trainer des holländischen Nationalteams litt er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs. Noch während er als Trainer aktiv war, wurde er in einer Klinik in Den Haag mehr als 20 Mal bestrahlt – die Spieler der holländischen Nationalmannschaft wussten davon nichts. Nach der Winter-WM 2022 trat er schliesslich zurück, um sich auf seine Genesung konzentrieren zu können.

Seine erste Frau starb an Krebs

Heute ist der fitte van Gaal Berater bei Ajax Amsterdam. Als Trainer in den Klub-Fussball zurückzukehren, könne er sich nicht vorstellen. «Ich werde nicht in einen Verein zurückkehren, weil ich nicht jeden Tag arbeiten möchte. Man ist achtmal im Jahr Nationaltrainer, aber wer will schon einen 73-Jährigen, der an Prostatakrebs erkrankt ist?», so van Gaal. «Ich würde es nur für Länder wie England und Deutschland machen.»

Van Gaal stand während seiner Trainerkarriere unter anderem bei Ajax, Barça, Bayern, Manchester United und dreimal bei Holland an der Seitenlinie. Mit Ajax gewann er im Jahr 1995 die Champions League, im Jahr 2010 gewann er mit den Bayern das Double. Seine erste Frau Fernanda starb im Alter von 39 Jahren an Leberkrebs, die beiden waren 21 Jahre lang verheiratet.