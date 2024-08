Der ehemalige Oranje-Coach Louis van Gaal spricht in einer Talkshow über seine Krebserkrankung. Dabei überrascht der 73-Jährige mit seiner Offenheit.

«Sage, was ich fühle und denke»

1/6 Louis van Gaal spricht offen über seine Krebserkrankung.

2022 machte Louis van Gaal (73) seine Prostatakrebserkrankung öffentlich, nachdem er Ende 2020 die Diagnose bekommen hatte. Nun spricht er in der holländischen Olympia-Talkshow «Humberto à Paris» über seine Erkrankung. «Nach drei Jahren Strahlentherapie, Niereninfektionen und Prostataoperationen» sei er «endlich wieder fit», beginnt der Holländer das Gespräch. Er könne die Erkrankung heute gut «managen» und komme gut mit der Situation klar.

Van Gaal spricht anschliessend sehr offen über die Folgen der Krankheit: «Ich kann wieder natürlich pinkeln, das ist sehr wichtig. Aber ich kann keinen Sex mehr haben», so van Gaal. Der Moderator fragt nach: «Seit der Diagnose oder ist das erst seit Kurzem so?»

«Nein, das war die ganze Zeit so. Wenn man Prostatakrebs bekommt, ist das ein Problem», erklärt van Gaal. Nachdem der ehemalige Bayern-Coach 2022 seine Krebserkrankung öffentlich machte, reiste er als Oranje-Trainer an die WM nach Katar. Während dieser Zeit konnte er gut mit der Situation umgehen. «Mit der Krebserkrankung verhält es sich wie mit dem Trainerdasein, man sucht nach einem Ziel. Für mich war es positiv, mit beiden Dingen umzugehen», so Van Gaal.

Derzeit arbeitet Van Gaal als Berater für Ajax Amsterdam. Für die Trainer-Ikone ist der offene Umgang mit der Krankheit sehr wichtig. Auf die Frage, warum er so offen damit umgehe, antwortet er: «Um die Leute, die auch darunter leiden, ein wenig zu unterstützen, damit sie weitermachen können. Dass es auch Leute wie mich treffen kann, das ist eigentlich der Grund. Ich bin immer offen: Ich sage, was ich fühle und denke.»

Prostatakrebs ist in der Schweiz laut der Krebsliga die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung bei Männern. Jedes Jahr erkranken rund 7400 Männer daran.