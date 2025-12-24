Fenerbahce-Präsident wegen Drogenvorwürfen verhaftet

Mitten im Wettskandal im türkischen Fussball wird Fenerbahce-Präsident Sadettin Saran am Mittwochabend von den Behörden verhaftet. In den laufenden Ermittlungen geht es aber um illegalen Drogenkonsum.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Die nächste Festnahme im türkischen Fussball ist Tatsache. Schon anfangs Dezember wurden wegen des Wettskandals mehrere Spieler verhaftet – jetzt hat es mit Sadettin Saran den Präsidenten von Fenerbahce Istanbul erwischt. Aber: Statt um Wetten gehts um Drogen.

Am Mittwochabend bestätigt Fenerbahce in einem explosiven Statement, was türkische Medien bereits vermeldet haben: Sadettin Saran wurde von der Polizei im Rahmen laufender Ermittlungen festgenommen. «Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Präsident diese Angelegenheit wie bisher immer mit Vernunft und Gelassenheit meistern wird», schreibt der türkische Spitzenverein dazu.

Im Statement wird die Unterstützung des Klubs für Saran, der die Vorwürfe vehement abstreitet, betont. «Der Verein wird seine Arbeit ohne Unterbruch fortsetzen, unser Präsident Sadettin Saran wird diese Phase hinter sich lassen und sich danach wieder entschlossen für diesen Klub einsetzen.»

Auch TV-Moderator in Drogenskandal verwickelt

Der türkisch-amerikanische Geschäftsmann ist erst seit vergangenem Sommer Präsident bei Fenerbahce, war davor aber bereits Teil des Verwaltungsrats. Nachdem türkische Medien in den letzten Wochen in grossen Ermittlungen gegen Drogenhandel und Konsum vorgegangen sind, wurde auch Saran vorgeladen. Dabei wurde er auf illegale Substanzen getestet sowie sein Wohnsitz durchsucht. Ausgelöst wurde die Kontroverse um seine Person, weil er bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein soll.

Gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft steht Saran unter dem Verdacht, illegale Drogen genommen, beschafft und ihren Konsum für andere erleichtert zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurden bereits Akif Ersoy, Chefredakteur bei Haberturk TV, sowie die Moderatorin Ela Rumeysa Cebeci festgenommen.