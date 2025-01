1/6 Wohin des Weges? Bayern-Juwel Mathys Tel. Foto: imago/Michael Weber

Ein spanischer Europameister steht vor Wechsel in die Türkei

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Bayern erhält wohl Mega-Ablöse

Teenager Mathys Tel (19) sorgt in München für angespannte Stimmung. «Guck bitte nicht so, das mag ich nicht», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl (51) einem Journalisten. Dieser hatte ihn mehrfach unterbrochen, als er den Fall um Youngster Tel erläuterte. Und dieser geht so: Tel teilte den Bayern im Dezember mit, sich trotz der wenigen Einsätze durchbeissen und nicht ausgeliehen werden zu wollen. Jetzt sei er gekommen und habe doch signalisiert, dass er es sich vorstellen könnte. Nun könnte es sogar zum saftigen Verkauf kommen. Laut «L'Equipe» haben sich Bayern und Tottenham auf einen 60-Millionen-Transfer geeinigt. Der junge Franzose sei aber noch am überlegen.

Die Transferfenster in Europa Deutschland: Montag, 3. Februar, 20 Uhr England: 3. Februar, 24 Uhr Frankreich: 3. Februar, 23 Uhr Spanien: 3. Februar, 24 Uhr Italien: 3. Februar, 22 Uhr Schweiz: 17. Februar Deutschland: Montag, 3. Februar, 20 Uhr England: 3. Februar, 24 Uhr Frankreich: 3. Februar, 23 Uhr Spanien: 3. Februar, 24 Uhr Italien: 3. Februar, 22 Uhr Schweiz: 17. Februar Mehr

Es stockt beim Serie-A-Supertalent

Manchester United will Patrick Dorgu (20), den jungen Dänen von Lecce, dem 18. der Serie A. Und für den Flügelspieler 30 bis 40 Millionen Franken hinblättern, wie verschiedene Medien schreiben. Es schien alles in trockenen Tüchern. Aber: «Es wird davon ausgegangen, dass die Dinge doch noch nicht so weit finalisiert sind und die Gerüchte über den anstehenden Medizintest verfrüht waren», meldet «Manchester Evening News». Der Transfer soll am Wochenende trotzdem noch über die Bühne gehen, einfach ein paar Tage später als geplant.

Geht der Europameister-Captain in die Türkei?

Lernt Alvaro Morata (32) in seiner Karriere noch ein viertes Land kennen? Der Europameister-Captain von 2024 könnte noch nach Istanbul wechseln. «Galatasaray ist in fortgeschrittenen Gesprächen», berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Bisher spielte der Stürmer in Spanien, England und Italien, aktuell bei der AC Milan. Mit Real Madrid gewann er zweimal die Champions League.

Konkurrenz für Zakaria?

Er war zwölf Jahre lang bei Liverpool und ist nun bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Wechselt der Engländer Jordan Henderson (34) zu Monaco? Dieses Profil sucht der Ligue-1-Klub gemäss «L'Equipe» aufgrund der «körperlichen Anfälligkeit» des Genfer Monaco-Captains, Denis Zakaria, der bei Monaco zwar überzeugt, aber immer wieder verletzt ausfällt.

Ex-FCSG-Stürmer wird Rekordtransfer in Amerika

Die Rede ist von Emmanuel Latte Lath (26). Der Ivorer hat sich seit dem Abgang aus der Ostschweiz in Middlesbrough in der englischen Championship stark weiterentwickelt. Atlanta United aus der MLS wird ihn verpflichten. Der Medizincheck sei für bereits durch, meldet «Sky Sports». Ein Deal über 20 Millionen Franken sei vereinbart, was MLS-Rekord wäre. Noch mehr als St.-Gallen-Schreck Kévin Denkey (24), der in der Conference League gegen die Espen einen Hattrick erzielte und jetzt von Cercle Brügge für rund 15 Millionen Franken zu Cincinnati wechselt.

Neuer Klub für Ramos?

Die Real-Legende ist ein heisses Thema in Mexiko. Sergio Ramos (38) ist seit dem Sevilla-Abgang im Sommer vereinslos. Nun berichtet die spanische Sport-Zeitung «Mundo Deportivo», dass sich Top-Klub Monterrey vom Verteidiger träumt. «Können Sie sich vorstellen, was Sergio Ramos für die Liga Mx wäre?», lauten die Worte an der Pressekonferenz des Klubs in Mexiko. Sie stammen von niemand geringerem als Martin Demichelis (44). Der Ex-Bayern-Star ist bei Monterrey Trainer.