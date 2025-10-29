DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (29.10.2025)
Fortuna Düsseldorf
20:45
SC Freiburg
Zum Fussball-Kalender
Fortuna Düsseldorf
Ab 20:45 Uhr
Vs
SC Freiburg
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Düsseldorf, Deutschland
Merkur Spiel-Arena
Kapazität
54’600
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen