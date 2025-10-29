DE
FR
Abonnieren
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
20:45
SC Freiburg
SC Freiburg
Zum Fussball-Kalender
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
Ab 20:45 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Düsseldorf, Deutschland
Merkur Spiel-Arena
Kapazität
54’600
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen