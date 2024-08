Am Freitag um Mitternacht schliesst das Wechselfenster der besten fünf Ligen in Europa. Mit welchen Top-Transfers ist noch zu rechnen?

Deadline Day in den Top-Ligen

1/6 Jadon Sancho soll ManUtd verlassen. Mögliche Ziele sind Chelsea und Juventus Turin.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Der 30. August ist im Fussballbusiness kein gewöhnlicher Freitag. Es ist der «Deadline Day» in den europäischen Top-5-Ligen. Einige Stars könnten noch wechseln.

Unbedingt noch Geschäfte machen will Chelsea. Der aussortierte Raheem Sterling (29) soll gehen – ein kompliziertes Unterfangen. Nicht zuletzt aufgrund des Gehalts von rund 20 Millionen Euro pro Jahr und des noch über drei Jahre laufenden Vertrags konnte bisher kein Abnehmer gefunden werden. Als möglicher Käufer gilt Manchester United – doch dafür müssten die Red Devils aus Geldgründen wohl Jadon Sancho (24) loswerden.

Das Dreieck Chelsea, Juve und ManUtd

Parallel dazu sucht Juventus Turin nach dem Abgang von Federico Chiesa zu Liverpool noch nach einer Flügel-Verstärkung. Sowohl Sterling als auch Sancho gelten als Kandidaten, wobei die Italiener letzteren bevorzugen sollen. Auch ein Tausch der beiden Spieler zwischen Chelsea und ManUtd ist denkbar, obwohl das Londoner Kader mit 36 Spielern bereits aus allen Nähten platzt.

Schon lange auf der Wunschliste der Blues steht Napoli-Stürmer Victor Osimhen (25). Nachdem Romelu Lukaku (31) am Donnerstag den umgekehrten Weg gemacht hat, ist ein Last-Minute-Transfer des Nigerianers nach England wieder wahrscheinlicher.

Was passiert mit Mats Hummels?

In Deutschland liegt der Fokus auf zwei Innenverteidigern. Zum einen hat der Nationalspieler Jonathan Tah erneut um Freigabe gebeten. Leverkusen verhandelt Berichten zufolge mit Bayern und Barcelona um die Ablösesumme des 28-Jährigen, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Auch hier spielt ein finanzieller Nebenschauplatz eine Rolle: Bayern will Kingsley Coman (28) abgeben – nach Barcelona oder nach Saudi-Arabien.

Zum anderen ist Mats Hummels nach dem Abgang aus Dortmund weiterhin ohne neuen Klub. Ein Wechsel nach Brighton kam nicht zustande, Real Sociedad soll der 35-Jährige aus familiären Gründen abgesagt haben. Das wahrscheinlichste Szenario ist ein Wechsel auf die Ferieninsel Mallorca. Medien berichteten am Donnerstag, dass Hummels bereits in Spanien gelandet sei – der Spieler dementierte. Der Medizincheck geht wohl am Freitag über die Bühne. Aber: Auch ein Karriereende ist plötzlich wieder denkbar.