Cristiano Ronaldo geht bei der 1:4-Pleite von Al-Nassr im Supercup leer aus. Der Superstar bringt sein Team zwar in Führung, ist aber von den Abwehrfehlern seiner Kollegen genervt. Auch die Rufe der Al-Hilal-Fans nach Lionel Messi sorgten für Frust.

1/2 Cristiano Ronaldo verliert den Supercup gegen Al-Hilal – und noch während des Spiels seine Geduld.

Cristiano Ronaldo muss weiter auf seinen ersten Titel in Saudi-Arabien warten. Trotz seines Führungstreffers in der 44. Minute verliert sein Klub Al-Nassr im Supercup-Final mit 1:4 gegen Al-Hilal. Doch nicht nur die Niederlage dürfte Ronaldo genervt haben, sondern auch die Rufe der gegnerischen Fans nach seinem Rivalen Lionel Messi.

Was aber für weitaus mehr Schlagzeilen sorgt: Der 39-Jährige reagiert auf die schwache Defensivleistung seiner Mitspieler mit höhnischen Gesten. Er legt den Kopf auf die Hände, als wolle er einen Tiefschlaf andeuten, macht eine «Es ist vorbei»-Geste und deutet an, dass seine Kollegen wohl die Hosen voll hätten. Der Gipfel seiner Wut: Nach Abpfiff stampft CR7 wütend von dannen, die Medaille für den Verlierer will er nicht annehmen.

Ronaldo hat in der vergangenen Saison trotz eines Torrekords von 35 Treffern den Titel verpasst. Bei Al-Hilal, das ohne den verletzten Neymar angetreten ist, treffen Milinković-Savić, zweimal Mitrović und Malcolm zum Sieg.