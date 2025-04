Wer krönt sich zum König von Spanien?

28. Minute

Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Pedri

Der FC Barcelona geht völlig verdient in Führung. Nach einem Fehlpass von Bellingham nimmt Pedri den Ball auf und spielt ihn weit in die Tiefe auf Lamine Yamal. Dieser geht ins Eins-gegen-Eins mit Fran García, der nicht wirklich in den Zweikampf kommt. Yamal an den Blick oben und sieht, wie sich Pedri dem Strafraum nähert. Folgerichtig spielt er den Ball genau in die Füsse seines mitgelaufenen Kollegen, der aus 20 Metern draufhält und per Traumtor halbhoch ins rechte Eck zielt. Courtois ist im Tor absolut chancenlos.