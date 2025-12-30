DE
FR
Abonnieren

Zu hohe Geldforderungen
Top-Klub zieht sich zurück – hat sich Bayern-Star verpokert?

Real Madrid sieht nun doch davon ab, Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano zu verpflichten. Grund dafür sollen zu hohe finanzielle Forderungen des Franzosen sein.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/2
Dayot Upamecano wechselt wohl nicht zu Real Madrid.
Foto: IMAGO/Sven Simon
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Bayern-Star Dayot Upamecano (27) galt bei Real Madrid als heisser Kandidat für die Innenverteidigung. Galt, weil die Königlichen nun offenbar doch von einem Transfer absehen.

Gemäss «The Athletic» soll der französische Nationalspieler zu hohe Forderungen gestellt haben. Demnach wollte Upamecano 18 Millionen Jahresgehalt und einen Unterschriftsbonus von 20 Millionen haben. Zu viel für die Madrilenen, die Forderungen als «nicht verhältnismässig» erachte.

Was passiert nun mit dem Verteidiger, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft? Die Zeichen stehen offenbar auf eine Verlängerung bei Bayern München – doch auch da gibts ein Problem. Die Spielerseite besteht offenbar auf eine Ausstiegsklausel, die schon in der ersten Saison des neuen Arbeitspapiers greifen und 65 Millionen betragen soll.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Real Madrid
Real Madrid
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Real Madrid
        Real Madrid
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers