Die DFL hat die Spieltage 25 bis 27 terminiert. Der FC Bayern steht einmal freitags im Einsatz. Der BVB spielt jeweils am Samstag

Petar Djordjevic

Die Spieltage 25 bis 27 in der Bundesliga stehen fest. Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat die Partien mittlerweile angesetzt. Dabei steht der Tabellenführer FC Bayern einmal freitags und zweimal samstags im Einsatz.

Die Münchner empfangen am Freitag, den 6. März, Borussia Mönchengladbach um 20:30 Uhr in der Allianz Arena zum Auftakt des 25. Spieltags. Darauf folgen zwei Samstagnachmittagspartien. Am 26. Spieltag auswärts gegen Bayer Leverkusen und danach am 27. Spieltag zu Hause gegen Union Berlin.

Verfolger Dortmund muss jeweils samstags ran. Die Schwarz-Gelben spielen gegen den 1. FC Köln auswärts und empfangen danach den FC Augsburg und den HSV zu Hause.

Aufsteigerduell am Samstagabend

Am 26. Spieltag treten die beiden Aufsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln zum Direktduell an. Weitere Spieltage werden werden voraussichtlich in der 10. Kalenderwoche (2. bis 6. März 2026) angesetzt, sobald die DBF-Pokals ausgelost und die Partien der UEFA-Klubwettberbe feststehen.

25. Spieltag Freitag 6. März 20:30: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach Samstag 7. März

15:30: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen 15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart 15:30: RB Leipzig gegen FC Augsburg 15:30: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV 15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim 18:30: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund Sonntag 8. März

15:30: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt 17:30: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen Freitag 6. März 20:30: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach Samstag 7. März

15:30: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen 15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart 15:30: RB Leipzig gegen FC Augsburg 15:30: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV 15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim 18:30: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund Sonntag 8. März

15:30: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt 17:30: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen Mehr

26. Spieltag Freitag 13. März 20:30: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli Samstag 14. März 15:30: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München 15:30: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846 15:30: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg 15:30: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg 18:30: Hamburger SV gegen 1. FC Köln Sonntag 15. März 15:30: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 17:30: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin 19:30: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Freitag 13. März 20:30: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli Samstag 14. März 15:30: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München 15:30: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846 15:30: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg 15:30: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg 18:30: Hamburger SV gegen 1. FC Köln Sonntag 15. März 15:30: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 17:30: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin 19:30: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Mehr

27. Spieltag Freitag 20. März

20:30: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim Samstag 21. März 15:30: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin 15:30: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen 15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Bayer 04 Leverkusen 15:30: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach 18:30: Borussia Dortmund gegen Hamburger SV Sonntag 22. März 15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt 17:30: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg 19:30: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart Freitag 20. März

20:30: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim Samstag 21. März 15:30: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin 15:30: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen 15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Bayer 04 Leverkusen 15:30: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach 18:30: Borussia Dortmund gegen Hamburger SV Sonntag 22. März 15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt 17:30: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg 19:30: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart Mehr





Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen