Spielplan für Bundesliga-Spieltage 25 bis 27
Der HSV und Köln treffen im Direktduell aufeinander

Die DFL hat die Spieltage 25 bis 27 terminiert. Der FC Bayern steht einmal freitags im Einsatz. Der BVB spielt jeweils am Samstag
Publiziert: 14:58 Uhr
Kanes Bayern spielen einmal freitags und zweimal samstags.
Foto: Getty Images
Petar Djordjevic

Die Spieltage 25 bis 27 in der Bundesliga stehen fest. Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat die Partien mittlerweile angesetzt. Dabei steht der Tabellenführer FC Bayern einmal freitags und zweimal samstags im Einsatz.

Die Münchner empfangen am Freitag, den 6. März, Borussia Mönchengladbach um 20:30 Uhr in der Allianz Arena zum Auftakt des 25. Spieltags. Darauf folgen zwei Samstagnachmittagspartien. Am 26. Spieltag auswärts gegen Bayer Leverkusen und danach am 27. Spieltag zu Hause gegen Union Berlin.

Verfolger Dortmund muss jeweils samstags ran. Die Schwarz-Gelben spielen gegen den 1. FC Köln auswärts und empfangen danach den FC Augsburg und den HSV zu Hause. 

Aufsteigerduell am Samstagabend

Am 26. Spieltag treten die beiden Aufsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln zum Direktduell an. Weitere Spieltage werden werden voraussichtlich in der 10. Kalenderwoche (2. bis 6. März 2026) angesetzt, sobald die DBF-Pokals ausgelost und die Partien der UEFA-Klubwettberbe feststehen. 

25. Spieltag
Freitag 6. März

20:30: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach

Samstag 7. März


15:30: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen

15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart

15:30: RB Leipzig gegen FC Augsburg

15:30: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV

15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim

18:30: 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund

Sonntag 8. März


15:30: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt

17:30: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen

26. Spieltag
Freitag 13. März

20:30: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli

Samstag 14. März

15:30: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München

15:30: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846

15:30: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg

15:30: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg

18:30: Hamburger SV gegen 1. FC Köln

Sonntag 15. März

15:30: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05

17:30: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin

19:30: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

27. Spieltag
Freitag 20. März


20:30: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim

Samstag 21. März

15:30: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin

15:30: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen

15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Bayer 04 Leverkusen

15:30: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach

18:30: Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

Sonntag 22. März

15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt

17:30: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg

19:30: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
SC Freiburg
SC Freiburg
20
-2
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
20
-5
27
9
Union Berlin
Union Berlin
20
-8
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
