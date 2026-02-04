Die Spieltage 25 bis 27 in der Bundesliga stehen fest. Die Deutsche Fussball Liga (DFL) hat die Partien mittlerweile angesetzt. Dabei steht der Tabellenführer FC Bayern einmal freitags und zweimal samstags im Einsatz.
Die Münchner empfangen am Freitag, den 6. März, Borussia Mönchengladbach um 20:30 Uhr in der Allianz Arena zum Auftakt des 25. Spieltags. Darauf folgen zwei Samstagnachmittagspartien. Am 26. Spieltag auswärts gegen Bayer Leverkusen und danach am 27. Spieltag zu Hause gegen Union Berlin.
Verfolger Dortmund muss jeweils samstags ran. Die Schwarz-Gelben spielen gegen den 1. FC Köln auswärts und empfangen danach den FC Augsburg und den HSV zu Hause.
Aufsteigerduell am Samstagabend
Am 26. Spieltag treten die beiden Aufsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln zum Direktduell an. Weitere Spieltage werden werden voraussichtlich in der 10. Kalenderwoche (2. bis 6. März 2026) angesetzt, sobald die DBF-Pokals ausgelost und die Partien der UEFA-Klubwettberbe feststehen.
20:30: FC Bayern München gegen Borussia MönchengladbachSamstag 7. März
15:30: Sport-Club Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen
15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart
15:30: RB Leipzig gegen FC Augsburg
15:30: VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV
15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim
18:30: 1. FC Köln gegen Borussia DortmundSonntag 8. März
15:30: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt
17:30: 1. FC Union Berlin gegen SV Werder Bremen
20:30: Borussia Mönchengladbach gegen FC St. PauliSamstag 14. März
15:30: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München
15:30: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim 1846
15:30: Borussia Dortmund gegen FC Augsburg
15:30: TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg
18:30: Hamburger SV gegen 1. FC KölnSonntag 15. März
15:30: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05
17:30: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Union Berlin
19:30: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig
Samstag 21. März
20:30: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim
15:30: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin
15:30: VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen
15:30: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Bayer 04 Leverkusen
15:30: 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach
18:30: Borussia Dortmund gegen Hamburger SVSonntag 22. März
15:30: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt
17:30: FC St. Pauli gegen Sport-Club Freiburg
19:30: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
SC Freiburg
20
-2
27
8
Eintracht Frankfurt
20
-5
27
9
Union Berlin
20
-8
24
10
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13