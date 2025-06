Bayern trifft im Bundesliga-Eröffnungsspiel auf Leipzig

1/5 Bayern und Leipzig duellieren sich zum Auftakt. Foto: RONNY HARTMANN

AFP Agence France Presse

Meister Bayern München eröffnet die 63. Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Dies teilt die Deutsche Fussball Liga (DFL) am Donnerstag und damit bereits einen Tag vor der vollständigen Bekanntgabe des Spielplans mit. Das Duell der Bayern gegen den Dosenklub mit ihrem neuen Trainer Ole Werner wird freitags am 22. August um 20.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Die kompletten Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga wird die DFL am Freitag um 14 Uhr veröffentlichen, zuvor haben Fans allerdings noch eine Mitmachmöglichkeit. Bereits am Donnerstag wird es zwischen 14 und 16 Uhr in der offiziellen Bundesliga-App das Spielplan-Rätsel «What's the Match?» geben. Dort haben Anhänger die Möglichkeit, eine weitere Partie des 1. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 zu erraten. Jede halbe Stunde wird in der Bundesliga-App ein Hinweis zum gesuchten Spiel veröffentlicht.