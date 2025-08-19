DE
Nach üblem Foul im Pokal
Entwarnung bei BVB-Profi Couto

BVB-Profi Yan Couto wird wohl nicht länger ausfallen. Der Verteidiger hat sich eine Knieprellung zugezogen.
Publiziert: 16:23 Uhr
|
Aktualisiert: 16:24 Uhr
Niko Kovac tröstete Couto auf dem Platz.
Foto: IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
I0K_6tIf_400x400.png
Marco Mäder und AFP

Entwarnung bei Yan Couto: Der Profi von Borussia Dortmund hat nach SID-Informationen am Montag im DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen (1:0) «nur» eine schwere Knieprellung erlitten. Es besteht sogar eine kleine Chance, dass der Brasilianer am Samstag (18.30 Uhr) zum Bundesliga-Start beim FC St. Pauli auf der rechten Abwehrseite spielen kann. 

Couto war in Essen von RWE-Profi Kelsey Owusu überhart gefoult worden und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden – die Bilder liessen Schlimmes befürchten. Owusu wurde in den Sozialen Medien daraufhin rassistisch beschimpft.

Drittligist bat um Entschuldigung

Der Drittligist bat am Dienstag einerseits um Entschuldigung für das schwere Foul und verurteilte andererseits rassistisch motivierte Angriffe scharf. «Wir alle bedauern dieses Foul und wünschen Yan Couto eine schnelle Genesung. Gleichzeitig stellen wir fest: Was im Nachgang des Spiels in den Sozialen Medien passiert ist, überschreitet jede Grenze», teilte der Verein mit. 

Owusu habe einen Fehler gemacht, sei aber «weder ein unfairer Spieler, noch darf er Ziel von Hass und Hetze werden». Wenn ein Spieler aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt werde, sei er nicht der Täter, sondern das Opfer.

