Nach der Entlassung von Peter Christiansen ist der Posten des Geschäftsführers beim VfL Wolfsburg vakant. Diese Lücke soll nun Diego Benaglio übernehmen – zumindest teilweise.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Sie waren tiefgreifend, die personellen Veränderungen beim akut abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen den HSV: Sowohl Trainer Daniel Bauer als auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen müssen ihren Posten räumen. Das Amt an der Seitenlinie übernimmt mit Dieter Hecking ein alter Bekannter – auf der Geschäftsführer-Position gibt es vorerst aber keinen Nachfolger.

Weshalb nun Diego Benaglio in den Fokus rückt: Der ehemalige Nati-Goalie, als Teil des Aufsichtsrats bereits in die Entscheidungen des Bundesligisten eingebunden, ist gemäss dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Rudolph bis zum Saisonende dafür delegiert worden «die entstandene Lücke in der sportlichen Führung mit seiner Erfahrung und Expertise zu füllen» und soll dabei «als Bindeglied zwischen Mannschaft, Mitarbeitern und Sportdirektor fungieren.» Damit einhergehe eine grössere Nähe des Wolfsburger Meistergoalies von 2009 zur aktuellen Mannschaft.

Einen offiziellen Titel für Benaglios neue Funktion nennen die Wolfsburger nicht. Sicher ist aber: Neue Impulse sind bei den Wölfen derzeit dringend benötigt. In der Bundesliga-Tabelle liegen sie vier Punkte hinter Relegationsrang 16 – und am kommenden Samstag wartet ein schwieriges Auswärtsspiel in Hoffenheim.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen