Nach Trainer-Entlassung
Ex-Nati-Goalie übernimmt neue Funktion bei Wolfsburg

Nach der Entlassung von Peter Christiansen ist der Posten des Geschäftsführers beim VfL Wolfsburg vakant. Diese Lücke soll nun Diego Benaglio übernehmen – zumindest teilweise.
Publiziert: vor 28 Minuten
Ernste Mienen bei Wolfsburg-Sportchef Pirmin Schwegler und Diego Benaglio: Die Wölfe rutschen immer tiefer in den Abstiegskampf.
Foto: imago/Susanne Hübner
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Sie waren tiefgreifend, die personellen Veränderungen beim akut abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen den HSV: Sowohl Trainer Daniel Bauer als auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen müssen ihren Posten räumen. Das Amt an der Seitenlinie übernimmt mit Dieter Hecking ein alter Bekannter – auf der Geschäftsführer-Position gibt es vorerst aber keinen Nachfolger.

Weshalb nun Diego Benaglio in den Fokus rückt: Der ehemalige Nati-Goalie, als Teil des Aufsichtsrats bereits in die Entscheidungen des Bundesligisten eingebunden, ist gemäss dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Rudolph bis zum Saisonende dafür delegiert worden «die entstandene Lücke in der sportlichen Führung mit seiner Erfahrung und Expertise zu füllen» und soll dabei «als Bindeglied zwischen Mannschaft, Mitarbeitern und Sportdirektor fungieren.» Damit einhergehe eine grössere Nähe des Wolfsburger Meistergoalies von 2009 zur aktuellen Mannschaft.

Einen offiziellen Titel für Benaglios neue Funktion nennen die Wolfsburger nicht. Sicher ist aber: Neue Impulse sind bei den Wölfen derzeit dringend benötigt. In der Bundesliga-Tabelle liegen sie vier Punkte hinter Relegationsrang 16 – und am kommenden Samstag wartet ein schwieriges Auswärtsspiel in Hoffenheim.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
