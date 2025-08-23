Bayern loben sich, Bullen entschuldigen sich

Es ist eine Machtdemonstration. Gleich mit 6:0 schiessen die Bayern RB Leipzig aus dem Stadion. Die Stimmen zum Spiel.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl ist mehr als zufrieden.

Nach einer Machtdemonstration zum Auftakt war auch bei Max Eberl die gute Laune zurückgekehrt. «Mir geht es sehr gut. Wir haben eine Duftmarke gesetzt, das war ein Ausrufezeichen», sagte der Sportvorstand nach dem beeindruckenden 6:0 seines FC Bayern gegen ein völlig überfordertes RB Leipzig.

Das neue magische Viereck des Rekordmeisters mit Torjäger Harry Kane, Ausnahmekönner Michael Olise, Millionen-Einkauf Luis Diaz und dem eigentlich schon abgeschriebenen Serge Gnabry sorgen für grosse Euphorie. Eberl lobte aber auch den Rest der Mannschaft, «die unglaubliche Lust dieser Gruppe. Das ist fussballerisch aussergewöhnlich, aber auch die Energie ist aussergewöhnlich.» Über die vielen Nebengeräusche würden sich die Stars «keine Gedanken machen. Wir haben einfach Lust.»

Leipzig im Tal der Tränen

Nach dem Top-Ligastart und dem Erfolg im Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart (2:1) nehmen die Bayern viel Schwung mit in die kommenden Wochen.

Ganz anders sieht das bei den Bullen aus Leipzig aus. «Das war eine desaströse Leistung. Da kann man sich nur bei den mitgereisten Fans entschuldigen», sagt Coach Ole Werner, der seit Sommer bei RB tätig ist, nach der Bayern-Ohrfeige gegenüber Sky. «Wir stehen vor einem Berg von Arbeit.» Das weiss auch Captain David Raum: «Das war heute eine Katastrophe. Wir haben direkt aufs Maul bekommen.» Da müsse «sich jeder an die eigene Nase fassen».