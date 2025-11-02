DE
«Müssen für ihr Geld sicherlich nicht so hart arbeiten»
Bayern verkünden Rekordumsatz, Klubboss schiesst gegen Konkurrenz

FC Bayern München meldet Rekordumsatz von 978,3 Millionen Euro. Vorstandschef Dreesen betont die Notwendigkeit von Kreativität im Wettbewerb mit finanzstärkeren Klubs. Diese müssten für ihr Geld nicht so hart arbeiten.
Publiziert: 14:54 Uhr
Der FC Bayern hat auch im Geschäftsjahr 2024/25 wieder einen Gewinn und einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Der Konzern verzeichnete ein Ergebnis vor Steuern von 42,5 Millionen Euro, der Jahresüberschuss beläuft sich auf 27,1 Millionen. Der Umsatz stieg um rund 27 Millionen auf 978,3 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2023/24 hatte der Umsatz noch bei 951,5 Millionen Euro gelegen, der Konzerngewinn bei 62,7 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss lag damals bei 43,1 Millionen.

Dreesen mit Seitenhieb an Konkurrenz

«Wir erleben stürmische Zeiten», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Der Transfermarkt ist in diesem Sommer in Aufruhr gewesen. Wir konkurrieren mit Klubs, die für ihr Geld sicherlich nicht so hart arbeiten müssen wie wir, wo das Geld gefühlt aus der Steckdose kommt. Aber wissen Sie was? Ich finde das gut!»

Weil der FC Bayern niemanden «mit einer Schatulle» habe, sei er gezwungen, «kreativer» zu sein und sich «mehr anzustrengen». «Nur so können wir den FC Bayern konkurrenzfähig halten, und nur so werden wir auch dauerhaft wettbewerbsfähig sein.»

Dreesen kritisierte in diesem Zusammenhang abermals die schwierige Lage bei der Auslandsvermarktung und forderte die Bundesliga auf, «mehr zu tun. Wir müssen anpacken und neue Märkte erobern».

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
29
27
2
RB Leipzig
RB Leipzig
9
9
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
20
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
4
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
4
17
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
3
14
7
1. FC Köln
1. FC Köln
1:0
9
2
14
8
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
9
Werder Bremen
Werder Bremen
9
-4
12
10
Union Berlin
Union Berlin
9
-4
11
11
SC Freiburg
SC Freiburg
9
-2
10
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
8
-4
8
13
Hamburger SV
Hamburger SV
0:1
9
-5
8
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
9
-9
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
