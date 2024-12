«Momentan nicht die Qualität» Babbel über die Schwächen der Bayern in den grossen Spielen

So dominant wie der FC Bayern in den meisten Spielen auftritt, schaffen sie es aber nicht, in grossen Spielen wie gegen Barcelona und Leverkusen zu gewinnen. Der Markus Babbel spricht im Blick Kick über die Schwächen des deutschen Rekordmeisters.