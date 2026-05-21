«In schöner Phase zwischen Titelfreuden und neuem Kapitel»

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
34
-31
26
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg