Mehmet Scholls Tochter (17) liebt Bayern-Profi

Liebes-News aus München: Josefine Scholl, die Tochter von Legende Mehmet Scholl, ist mit Bayern-Profi Tom Bischof zusammen.

Tom Bischof liebt die Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl. Foto: Icon Sport via Getty Images

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Ihr Vater ist eine echte Bayern-Legende – und Josefine Scholl (17), Tochter von Ex-Kicker Mehmet Scholl (54), ist mit den Bayern bis heute eng verbunden. Laut «Bild» ist sie seit einigen Monaten mit Bayern-Profi Tom Bischof (20) liiert. Ihre Beziehung haben sie inzwischen auch in den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Bischof wechselte in diesem Sommer von Hoffenheim zu den Bayern. Beim Supercup-Sieg gegen Stuttgart (2:1) wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. In der deutschen Nationalmannschaft gab er sein Debüt unter Trainer Julian Nagelsmann im Juni gegen Frankreich (0:2).

Josefine ist das Kind von Mehmet Scholl und dessen Ex-Frau Jessica. Sie hat einen älteren Bruder, Polli (19). Aus erster Ehe hat Mehmet Scholl zudem einen Sohn: Lucas Scholl (29), der bei Wacker Innsbruck in der dritten österreichischen Liga spielt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bald könnte das erste offizielle gemeinsame Auftreten von Josefine Scholl und Tom Bischof folgen: Beim traditionellen Bayern-Termin auf dem Münchner Oktoberfest, bei dem auch die Partnerinnen der Spieler teilnehmen, wollen sie wohl gemeinsam erscheinen.

Mehmet Scholl selbst blickt auf eine herausragende Karriere zurück: Er absolvierte über 460 Spiele für die Bayern und gewann dabei die Champions League (2001), fünfmal den DFB-Pokal und achtmal die Meisterschaft. 1996 wurde er zudem Uefa-Cup-Sieger und gewann mit Deutschland die EM.