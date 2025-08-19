Mehmet Scholls Tochter (17) liebt Bayern-Profi

Ihr Vater ist eine echte Bayern-Legende – und Josefine Scholl (17), Tochter von Ex-Kicker Mehmet Scholl (54), ist mit den Bayern bis heute eng verbunden. Laut «Bild» ist sie seit einigen Monaten mit Bayern-Profi Tom Bischof (20) liiert. Ihre Beziehung haben sie inzwischen auch in den sozialen Medien öffentlich gemacht.
Bischof wechselte in diesem Sommer von Hoffenheim zu den Bayern. Beim Supercup-Sieg gegen Stuttgart (2:1) wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. In der deutschen Nationalmannschaft gab er sein Debüt unter Trainer Julian Nagelsmann im Juni gegen Frankreich (0:2).
Josefine ist das Kind von Mehmet Scholl und dessen Ex-Frau Jessica. Sie hat einen älteren Bruder, Polli (19). Aus erster Ehe hat Mehmet Scholl zudem einen Sohn: Lucas Scholl (29), der bei Wacker Innsbruck in der dritten österreichischen Liga spielt.
Bald könnte das erste offizielle gemeinsame Auftreten von Josefine Scholl und Tom Bischof folgen: Beim traditionellen Bayern-Termin auf dem Münchner Oktoberfest, bei dem auch die Partnerinnen der Spieler teilnehmen, wollen sie wohl gemeinsam erscheinen.
Mehmet Scholl selbst blickt auf eine herausragende Karriere zurück: Er absolvierte über 460 Spiele für die Bayern und gewann dabei die Champions League (2001), fünfmal den DFB-Pokal und achtmal die Meisterschaft. 1996 wurde er zudem Uefa-Cup-Sieger und gewann mit Deutschland die EM.
