Julian Sigrist Redaktor Sport

Was in den letzten Tagen schon als Gerücht durch die Medien geisterte, ist nun fix. Urs Fischer (59) wird neuer Trainer beim deutschen Bundesligisten Mainz 05. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Dort folgt er auf den vor wenigen Tagen entlassenen Bo Henriksen (50). Gemäss Blick-Infos fanden die intensiven Verhandlungen zwischen dem Klub und Fischer am Freitag statt.

Für den Zürcher ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Zuletzt stand Fischer während fünfeinhalb Jahren bei Union Berlin an der Seitenlinie. Und hat mit den Eisernen manchen Erfolg feiern dürfen.

Zunächst führte er den Klub aus der 2. Bundesliga zurück in die Erstklassigkeit, später dann sensationell in die Champions League. Doch auf das Hoch folgte das Tief. In der Folgesaison legte die Mannschaft einen schwachen Start hin. Nach letztlich 14 Partien in Folge ohne Sieg einigten sich Fischer und Union im November 2023, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Seither war Fischer nicht mehr als Trainer aktiv.

Zweiter Schweizer Mainz-Trainer

Bevor er sich in Deutschland einen Namen machte, war Fischer Trainer in Zürich, Thun und Basel. 2016 feierte er mit dem FCB den Meistertitel, ein Jahr später das Double. Trotzdem endete daraufhin seine Zeit am Rheinknie. Nun soll er Mainz zurück in die Erfolgsspur bringen. Nach Martin Schmidt, bis vor kurzem Sportchef und Berater der Mainzer und jahrelang als Coach aktiv, ist er der zweite Schweizer an der Linie der Rheinland-Pfälzer.

Mainz verlor am Freitagabend 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach – aus den letzten vier Bundesliga-Spielen war dies neben einem 1:1 gegen Hoffenheim die dritte Zu-Null-Niederlage.