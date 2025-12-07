DE
FR
Abonnieren

Jetzt ist es fix
Urs Fischer wird Trainer bei Mainz

Urs Fischer kehrt in die Bundesliga zurück. Der Zürcher übernimmt den Trainerposten bei Mainz.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
1/6
Neuer Job für Urs Fischer.
Foto: Christian Merz
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Was in den letzten Tagen schon als Gerücht durch die Medien geisterte, ist nun fix. Urs Fischer (59) wird neuer Trainer beim deutschen Bundesligisten Mainz 05. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Dort folgt er auf den vor wenigen Tagen entlassenen Bo Henriksen (50). Gemäss Blick-Infos fanden die intensiven Verhandlungen zwischen dem Klub und Fischer am Freitag statt.

Für den Zürcher ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Zuletzt stand Fischer während fünfeinhalb Jahren bei Union Berlin an der Seitenlinie. Und hat mit den Eisernen manchen Erfolg feiern dürfen.

Zunächst führte er den Klub aus der 2. Bundesliga zurück in die Erstklassigkeit, später dann sensationell in die Champions League. Doch auf das Hoch folgte das Tief. In der Folgesaison legte die Mannschaft einen schwachen Start hin. Nach letztlich 14 Partien in Folge ohne Sieg einigten sich Fischer und Union im November 2023, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Seither war Fischer nicht mehr als Trainer aktiv.

Zweiter Schweizer Mainz-Trainer

Bevor er sich in Deutschland einen Namen machte, war Fischer Trainer in Zürich, Thun und Basel. 2016 feierte er mit dem FCB den Meistertitel, ein Jahr später das Double. Trotzdem endete daraufhin seine Zeit am Rheinknie. Nun soll er Mainz zurück in die Erfolgsspur bringen. Nach Martin Schmidt, bis vor kurzem Sportchef und Berater der Mainzer und jahrelang als Coach aktiv, ist er der zweite Schweizer an der Linie der Rheinland-Pfälzer.

Mainz verlor am Freitagabend 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach – aus den letzten vier Bundesliga-Spielen war dies neben einem 1:1 gegen Hoffenheim die dritte Zu-Null-Niederlage.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
13
40
37
2
RB Leipzig
RB Leipzig
13
15
29
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
13
-1
21
8
1. FC Köln
1. FC Köln
13
1
16
9
SC Freiburg
SC Freiburg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Bremen
Werder Bremen
12
-5
16
12
Union Berlin
Union Berlin
13
-6
15
13
FC Augsburg
FC Augsburg
13
-10
13
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
13
-6
12
15
Hamburger SV
Hamburger SV
12
-7
12
16
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
13
-16
11
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mainz
FSV Mainz
13
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        Bundesliga
        Bundesliga