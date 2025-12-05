Kommts zur Bundesliga-Rückkehr von Urs Fischer? Der Zürcher soll mit einem Klub verhandeln, der erst vor wenigen Tagen seinen Trainer entlassen hat.

Wie Blick erfahren hat, könnte innert der nächsten 24 Stunden ein Bundesliga-Comeback von Urs Fischer (59) anstehen. In Mainz wird intensiv verhandelt.

In Deutschland spekulieren die grossen Medien-Titel schon seit Tagen über ein mögliches Engagement des Zürchers beim Tabellenletzten Mainz. Im Verlauf des Freitags soll während einer mehrstündigen Verhandlungsrunde nun konkret abgesteckt worden sein, ob eine sofortige Verpflichtung des Ex-Union-Taktgebers in Frage kommen könnte.

Insider gehen inzwischen davon aus, dass Fischer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Nachfolge des entlassenen Dänen Bo Henriksen antreten wird. Damit wäre er nach Martin Schmidt, bis vor kurzem Sportchef und Berater der Mainzer und jahrelang als Coach aktiv, der zweite Schweizer an der Linie der Rheinland-Pfälzer.

Fünfeinhalb Jahre Union Berlin

Fischer stand zuletzt für fünfeinhalb Jahre bei Union Berlin an der Seitenlinie. Er führte die Eisernen aus der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse und später sensationell in die Champions League. Nach schwachem Start in die Folgesaison mit letztlich 14 Spielen in Folge ohne Sieg einigten sich der Zürcher und Union im November 2023 auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. Seither war Fischer ohne Job.

Vor seinem Engagement in Berlin war Fischer schon Coach in Zürich, Thun und Basel. Die Basler führte er 2016 zum Meistertitel und 2017 zum Double. Trotzdem endete daraufhin seine Zeit am Rheinknie.