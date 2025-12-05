DE
FR
Abonnieren

Gemäss Blick-Infos
Urs Fischer verhandelt intensiv mit Mainz

Kommts zur Bundesliga-Rückkehr von Urs Fischer? Der Zürcher soll mit einem Klub verhandeln, der erst vor wenigen Tagen seinen Trainer entlassen hat.
Publiziert: 20:52 Uhr
Kommentieren
1/4
Wird Urs Fischer neuer Trainer von Mainz?
Foto: AFP

Darum gehts

  • Urs Fischer könnte in den nächsten 24 Stunden Bundesliga-Comeback bei Mainz feiern
  • Fischer führte Union Berlin von 2. Bundesliga in Champions League
  • Vor Berlin war Fischer Coach in Zürich, Thun und Basel
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Julian Sigrist und Sven Schoch

Wie Blick erfahren hat, könnte innert der nächsten 24 Stunden ein Bundesliga-Comeback von Urs Fischer (59) anstehen. In Mainz wird intensiv verhandelt.

In Deutschland spekulieren die grossen Medien-Titel schon seit Tagen über ein mögliches Engagement des Zürchers beim Tabellenletzten Mainz. Im Verlauf des Freitags soll während einer mehrstündigen Verhandlungsrunde nun konkret abgesteckt worden sein, ob eine sofortige Verpflichtung des Ex-Union-Taktgebers in Frage kommen könnte.

Insider gehen inzwischen davon aus, dass Fischer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Nachfolge des entlassenen Dänen Bo Henriksen antreten wird. Damit wäre er nach Martin Schmidt, bis vor kurzem Sportchef und Berater der Mainzer und jahrelang als Coach aktiv, der zweite Schweizer an der Linie der Rheinland-Pfälzer.

Fünfeinhalb Jahre Union Berlin

Fischer stand zuletzt für fünfeinhalb Jahre bei Union Berlin an der Seitenlinie. Er führte die Eisernen aus der 2. Bundesliga in die höchste deutsche Spielklasse und später sensationell in die Champions League. Nach schwachem Start in die Folgesaison mit letztlich 14 Spielen in Folge ohne Sieg einigten sich der Zürcher und Union im November 2023 auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. Seither war Fischer ohne Job.

Vor seinem Engagement in Berlin war Fischer schon Coach in Zürich, Thun und Basel. Die Basler führte er 2016 zum Meistertitel und 2017 zum Double. Trotzdem endete daraufhin seine Zeit am Rheinknie.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
12
35
34
2
RB Leipzig
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
12
5
21
8
SC Freiburg
SC Freiburg
12
-1
16
9
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1:0
13
-2
16
10
Werder Bremen
Werder Bremen
12
-5
16
11
1. FC Köln
1. FC Köln
12
1
15
12
Union Berlin
Union Berlin
12
-4
15
13
Hamburger SV
Hamburger SV
12
-7
12
14
FC Augsburg
FC Augsburg
12
-12
10
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
12
-17
8
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mainz
FSV Mainz
0:1
13
-13
6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05