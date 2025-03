Ex-FCZ-Coach Henriksen ist Trainer des Jahres

In der Familie Henriksen gibts am Donnerstag doppelte Freude. Während die Ehefrau von Bo Henriksen Geburtstag feiert, wird der Ex-FCZ-Trainer als dänischer Trainer des Jahres geehrt.

In seiner Heimat

Die Bundesliga-Kollegen Jess Thorup (55) – Trainer des Schweizer Nati-Spielers Cédric Zesiger (26) in Augsburg oder Bo Svensson (45), Ex-Coach von Mainz und Union Berlin, waren in der Verlosung, doch das Rennen hat Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen (50) gemacht.

«Happy Bo», wie er in der Schweiz genannt wurde, erhält vom dänischen Verband die prestigeträchtige Auszeichnung des besten Trainers des Jahres. Zweiter wird Thomas Frank (51), der seit 2018 bei Premier-League-Klub Brentford das Sagen hat.

Der Traum von der Champions League

Überraschend kommt die Ehrung nicht. Henriksen hat seit seinem Abgang beim FC Zürich überragende Arbeit in der Bundesliga geleistet. Als er den FC Zürich nach zwei Jahren nach langem Hin- und Her im Februar 2024 verliess, waren die Mainzer abgeschlagenes Tabellenschlusslicht.

Angst herrschte, der Fall in die Zweitklassigkeit drohte. Doch seit Henriksen das Ruder übernommen hat, gehts nach oben. Mainz konnte sich doch noch vor dem sicher geglaubten Abstieg retten und spielt in dieser Saison gross auf.

Acht Runden vor Schluss liegt das Team des Dänen auf Rang drei und dürfte – Stand heute – in der nächsten Saison in der Champions League spielen. «Ich bin stolz darauf, was wir zusammen erreicht haben», bedankt sich Henriksen und sagt über seine bisherige Mainzer Zeit: «Im Fussball und im Leben macht es mehr Spass, Dinge gemeinsam zu tun. Das letzte Jahr war unglaublich.»

