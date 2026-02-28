Am Samstagabend könnte die Vorentscheidung in der Bundesliga fallen. Der BVB empfängt Tabellenführer Bayern, für das Heimteam steht viel auf dem Spiel.

Elf Millionen Euro Verlust durch das frühe Ausscheiden in Königsklasse

BVB-Aktie stürzt von 3,32 auf 3,10 Euro am Donnerstagmittag

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Mit einem Lapsus kurz vor Schluss hat Gregor Kobel erheblichen Anteil am desaströsen Ausscheiden seiner Dortmunder aus der Champions League. Am Samstagabend bietet sich dem Nati-Goalie und seinen Teamkollegen die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Für den BVB steht im Klassiker gegen den FC Bayern München mehr auf dem Spiel, als nur drei Punkte.

Mit einem Sieg gegen die Bayern könnte man sich nicht nur mit den eigenen Fans versöhnen, es würde auch die Chancen auf den ersten Meistertitel seit 2012 wiederbeleben. Dann hätten Kobel und Co. zehn Runden vor Schluss nur noch fünf Punkte Rückstand und würden den Druck auf die Bayern deutlich erhöhen. Bei einer Heimniederlage müsste man den Traum von der neunten deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte wohl endgültig begraben. Und so würde man neben dem Aus in der Champions League und im Pokal auch den dritten Titel und somit viel Preisgeld verpassen.

BVB-Aktie stürzt ab

Denn das Aus in der Königsklasse hat nicht nur sportliche Konsequenzen, sondern vor allem auch wirtschaftliche. Durch das frühe Ausscheiden müssen die Borussen jetzt mit weniger Kohle planen – ganze elf Millionen Euro brechen weg. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung mit.

Die News macht sich an der Börse sofort bemerkbar. Der Kurs fällt von 3,32 Euro (Mittwochabend 17.30 Uhr Börsenschluss) auf zwischenzeitlich 3,10 (Donnerstagmittag 12 Uhr). Dennoch wirkt das vorzeitige Scheitern in der Champions League spürbar nach. Das wird sich dann wohl auch im Sommer bei den Transfers auswirken. Da könnte eine Ablöse für den begehrten BVB-Trainer Niko Kovac das Budget etwas aufbessern.

Kovac ist in England beliebt

Wie die «Bild» berichtet, sind gleich drei englische Top-Vereine hinter dem Kroaten her. So sollen sich die Tottenham Hotspur, Manchester United und Chelsea London mit dem 55-Jährigen beschäftigen. Kovac, der noch einen Vertrag bis 2027 hat, soll grundsätzlich einem Wechsel auf die Insel gegenüber nicht abgeneigt sein, möchte sich derzeit aber auf seine Aufgaben beim BVB fokussieren.

Die Aufgabe des Toreschiessens könnte für seine Stürmer einen Ticken einfacher werden. Wie Bayern-Coach Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz mitteilt, steht der Einsatz von Manuel Neuer noch auf der Kippe. Neuer zog sich am 14. Februar im Spiel bei Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zu und wurde bereits zur Pause ausgewechselt. Aufgrund dieser Verletzung fehlte er anschliessend auch im Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2). In beiden Spielen wurde der Weltmeister von 2014 durch Jonas Urbig ersetzt, der 22-Jährige würde auch am Samstagabend zum Handkuss kommen.

