Foto: AFP

Carlo Steiner Redaktor Sport

Wie die «Bild» berichtet, wurde Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness (73) ins Spital eingeliefert. Grund dafür soll laut der Zeitung eine geplatzte Ader sein. Dem ehemaligen Klubpräsidenten, dem noch immer ein grosser Einfluss beim deutschen Rekordmeister nachgesagt wird, soll es den Umständen entsprechen gut gehen.

Hoeness nahm am Wochenende an einer Golfveranstaltung auf Schloss Miel bei Bonn teil. Auch der aktuelle Bayern Präsident Herbert Ahiner (71) war in Nordrhein-Westfalen vor Ort.