Der FC Bayern muss erneut auf Manuel Neuer verzichten. Er zog sich in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss zu.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Am Freitagabend musste Manuel Neuer (39) beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zur Pause durch Jonas Urbig (22) ersetzt werden. «Er hat etwas gespürt, trotzdem will ich nicht zu viel spekulieren. Wenn es nichts Schlimmes ist, werden wir ihn nicht zu lange verlieren», so Trainer Vincent Kompany (39) nach der Partie.

Einen Tag später ist nun die Diagnose da. Wie die Bayern in einer Mitteilung schreiben, zog sich Neuer einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Damit verpasst er die Champions-League-Partie gegen Atalanta am Dienstag (21 Uhr). Wann der Deutsche danach wieder zurückkehren wird, ist noch nicht klar.

Brisant: Neuer war erst gegen Gladbach ins Tor zurückgekehrt, nachdem er sich vor rund drei Wochen bereits dieselbe Verletzung zugezogen hatte. Rund um den Jahreswechsel hatte der 39-Jährige ausserdem wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel gefehlt. Sein Ersatz Urbig kommt deswegen bereits auf elf Partien in dieser Saison. Und mindestens eine weitere wird nun noch dazukommen.