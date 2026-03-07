Am Freitagabend musste Manuel Neuer (39) beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zur Pause durch Jonas Urbig (22) ersetzt werden. «Er hat etwas gespürt, trotzdem will ich nicht zu viel spekulieren. Wenn es nichts Schlimmes ist, werden wir ihn nicht zu lange verlieren», so Trainer Vincent Kompany (39) nach der Partie.
Einen Tag später ist nun die Diagnose da. Wie die Bayern in einer Mitteilung schreiben, zog sich Neuer einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Damit verpasst er die Champions-League-Partie gegen Atalanta am Dienstag (21 Uhr). Wann der Deutsche danach wieder zurückkehren wird, ist noch nicht klar.
Brisant: Neuer war erst gegen Gladbach ins Tor zurückgekehrt, nachdem er sich vor rund drei Wochen bereits dieselbe Verletzung zugezogen hatte. Rund um den Jahreswechsel hatte der 39-Jährige ausserdem wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel gefehlt. Sein Ersatz Urbig kommt deswegen bereits auf elf Partien in dieser Saison. Und mindestens eine weitere wird nun noch dazukommen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14