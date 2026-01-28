Borussia Mönchengladbach reagiert auf den Abgang von Jonas Omlin zu Bayer Leverkusen – und beendet die Leihe von Eigengewächs Jan Olschowsky bei Alemannia Aachen schon im Winter.

Darum gehts Gladbach holt Jan Olschowsky aus Aachen zurück nach Abgang von Jonas Omlin

Omlin wechselt leihweise bis Saisonende zu Leverkusen, ohne Kaufoption

Olschowsky spielte 37 Ligapartien für Aachen, blieb siebenmal ohne Gegentor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Borussia Mönchengladbach zieht Konsequenzen aus dem nun vollzogenen Leih-Wechsel von Nati-Goalie Jonas Omlin (32) zu Bayer Leverkusen. Die Fohlen beordern Jan Olschowsky vorzeitig aus Aachen zurück an den Niederrhein. Die ursprünglich bis im Sommer geplante Leihe in die 3. Liga wird abgebrochen, wie beide Klubs am Mittwochabend mitteilten.

Der Obwaldner Omlin, zuletzt die Nummer zwei zwischen den Gladbacher Pfosten, unterschrieb am Dienstagmorgen bei der Werkself einen Leihvertrag bis Saisonende – eine Kaufoption ist nicht vorgesehen. Der Schweizer war vor drei Jahren für rund 9 Millionen Euro zu Gladbach gekommen, kam seither aber nur auf 36 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Bundesliga-Saison war bisher immer der Deutsche Moritz Nicolas gesetzt.

Rückkehr eines Eigengewächses

Olschowsky (24) war vor einem Jahr leihweise zu Alemannia Aachen gewechselt und absolvierte dort 37 Ligapartien, in denen er siebenmal ohne Gegentor blieb. Der Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2027. «Jan, der bei uns ausgebildet worden ist, bekommt nun wieder die Chance, sich im Torhüterteam seines Stammvereins zu beweisen», so Gladbach-Sportchef Rouven Schröder.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jan Olschowsky selbst sagt: «Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Die Zeit in Aachen war für meine Entwicklung sehr wichtig. Jetzt möchte ich meinen Teil zum Erfolg Borussias beitragen.» Aachen hätte den Keeper gerne bis Saisonende gehalten – und in den sozialen Medien ist die Enttäuschung ebenfalls gross: Zahlreiche Fans trauern dem Abgang des Stammkeepers nach.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos