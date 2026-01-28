Darum gehts
- Gladbach holt Jan Olschowsky aus Aachen zurück nach Abgang von Jonas Omlin
- Omlin wechselt leihweise bis Saisonende zu Leverkusen, ohne Kaufoption
- Olschowsky spielte 37 Ligapartien für Aachen, blieb siebenmal ohne Gegentor
Borussia Mönchengladbach zieht Konsequenzen aus dem nun vollzogenen Leih-Wechsel von Nati-Goalie Jonas Omlin (32) zu Bayer Leverkusen. Die Fohlen beordern Jan Olschowsky vorzeitig aus Aachen zurück an den Niederrhein. Die ursprünglich bis im Sommer geplante Leihe in die 3. Liga wird abgebrochen, wie beide Klubs am Mittwochabend mitteilten.
Der Obwaldner Omlin, zuletzt die Nummer zwei zwischen den Gladbacher Pfosten, unterschrieb am Dienstagmorgen bei der Werkself einen Leihvertrag bis Saisonende – eine Kaufoption ist nicht vorgesehen. Der Schweizer war vor drei Jahren für rund 9 Millionen Euro zu Gladbach gekommen, kam seither aber nur auf 36 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Bundesliga-Saison war bisher immer der Deutsche Moritz Nicolas gesetzt.
Rückkehr eines Eigengewächses
Olschowsky (24) war vor einem Jahr leihweise zu Alemannia Aachen gewechselt und absolvierte dort 37 Ligapartien, in denen er siebenmal ohne Gegentor blieb. Der Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2027. «Jan, der bei uns ausgebildet worden ist, bekommt nun wieder die Chance, sich im Torhüterteam seines Stammvereins zu beweisen», so Gladbach-Sportchef Rouven Schröder.
Jan Olschowsky selbst sagt: «Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Die Zeit in Aachen war für meine Entwicklung sehr wichtig. Jetzt möchte ich meinen Teil zum Erfolg Borussias beitragen.» Aachen hätte den Keeper gerne bis Saisonende gehalten – und in den sozialen Medien ist die Enttäuschung ebenfalls gross: Zahlreiche Fans trauern dem Abgang des Stammkeepers nach.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13