Nati-Goalie Omlin wechselt innerhalb der Bundesliga

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nati-Goalie Jonas Omlin verlässt Borussia Mönchengladbach – zumindest vorübergehend. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg von Sky berichtet, schliesst sich 32-Jährige bis zum Sommer leihweise Bayer Leverkusen an. Die Werkself besitzt im Anschluss keine Kaufoption.

Leverkusen reagiert damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammgoalie Mark Flekken (32). Der Holländer musste vor einer Woche gegen die TSG Hoffenheim mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden und fehlt nun mehrere Wochen. Am Mittwoch in der Champions League sowie am Samstag in der Bundesliga stand Janis Blaswich (34) in der Startelf. Über diesen sagte Sportchef Simon Rolfes zuletzt: «Er hat es bisher gut gemacht und gibt der Mannschaft Stabilität. Wir haben ihn im Sommer geholt, damit er spielen kann.»

Bei Gladbach kam Omlin seit seinem Wechsel vor drei Jahren nur zu 36 Einsätzen. Eigentlich als Stammgoalie geholt, konnte er sich auch aufgrund diverser Verletzungen nie richtig in der ersten Elf festsetzen – trotz zwischenzeitlichem Captain-Amt. Im Sommer des letzten Jahres verlor der 32-Jährige dann nicht nur die Binde, sondern auch seinen Platz als Nummer 1 an Moritz Nicolas (28), der in dieser Saison bislang alle Spiele absolvierte. Zuletzt wurde deshalb bereits über einen Wechsel Omlins auf die Insel spekuliert, nun bleibt er also doch in Deutschland.

