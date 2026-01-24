DE
FR
Abonnieren

Seit acht Monaten ohne Einsatz
Wechselt Omlin zu Xhaka auf die Insel?

Bei Borussia Mönchengladbach spielt Jonas Omlin in der laufenden Saison keine Rolle mehr. Jetzt bietet sich ein Wechsel in die Premier League an.
Publiziert: 17:07 Uhr
Kommentieren
Jonas Omlin spielt in Gladbach keine Rolle mehr – folgt ein Wechsel zu Nati-Kollege Granit Xhaka?
Foto: IMAGO/fohlenfoto
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Lino Dieterle und Alain Kunz

Jonas Omlin (32) könnte Borussia Mönchengladbach noch in diesem Winter verlassen. Gemäss Sky setzt sich Sunderland mit einer Verpflichtung des Schweizer Torhüters (4 Länderspiele) auseinander. Die Verhandlungen laufen – eine Einigung soll bei den Gesprächen zwischen den Vereinen aber noch keine erzielt worden sein. Das deckt sich mit den Informationen von Blick.

Laut Berichten aus England wollen die Black Cats in diesem Januar-Transferfenster einen erfahrenen Torhüter auf Leihbasis verpflichten. Omlin könnte demnach den erst im Sommer für etwas über zehn Millionen Euro aus Holland geholten Robin Roefs (23) in seiner Entwicklung unterstützen.

In Sunderland würde Omlin auf Nati-Kollege Granit Xhaka treffen. Bei der Borussia hat der Schweizer zwar noch Vertrag bis Sommer 2027, spielt in dieser Saison aber keine Rolle mehr. Sein letzter Einsatz ist über acht Monate her und geht auf den 17. Mai 2025 zurück – als Konkurrent Moritz Nicols im Saisonendspurt verletzt ausgefallen ist.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Sunderland
Sunderland
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Sunderland
        Sunderland
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        Premier League
        Premier League