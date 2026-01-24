Wechselt Omlin zu Xhaka auf die Insel?

Bei Borussia Mönchengladbach spielt Jonas Omlin in der laufenden Saison keine Rolle mehr. Jetzt bietet sich ein Wechsel in die Premier League an.

Jonas Omlin (32) könnte Borussia Mönchengladbach noch in diesem Winter verlassen. Gemäss Sky setzt sich Sunderland mit einer Verpflichtung des Schweizer Torhüters (4 Länderspiele) auseinander. Die Verhandlungen laufen – eine Einigung soll bei den Gesprächen zwischen den Vereinen aber noch keine erzielt worden sein. Das deckt sich mit den Informationen von Blick.

Laut Berichten aus England wollen die Black Cats in diesem Januar-Transferfenster einen erfahrenen Torhüter auf Leihbasis verpflichten. Omlin könnte demnach den erst im Sommer für etwas über zehn Millionen Euro aus Holland geholten Robin Roefs (23) in seiner Entwicklung unterstützen.

In Sunderland würde Omlin auf Nati-Kollege Granit Xhaka treffen. Bei der Borussia hat der Schweizer zwar noch Vertrag bis Sommer 2027, spielt in dieser Saison aber keine Rolle mehr. Sein letzter Einsatz ist über acht Monate her und geht auf den 17. Mai 2025 zurück – als Konkurrent Moritz Nicols im Saisonendspurt verletzt ausgefallen ist.

