Der Mann mit dem breitesten Grinsen im Fussball ist zurück auf der Bildfläche. Jürgen Klopp (57) ist in diesen Tagen erstmals seit seinem Amtsantritt als Head of Global Soccer bei Red Bull öffentlich aufgetreten. Und das gleich drei Tage in Folge. Das Debüt als Bulle gab er aber nicht etwa beim Fussball, sondern beim Eishockey.

Am Freitagabend schaute sich Klopp in München das Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und den Fischtown Pinguins Bremerhaven an. Glück brachte der Besuch des ehemaligen Liverpool-Coachs allerdings nicht. Die Münchner unterlagen den Norddeutschen im Penaltyschiessen.

Klopp sieht Siege in Paris und Leipzig

Klopps zweiter Auftritt im Red-Bull-Kosmos am Tag drauf war schon erfolgreicher. An der Seite von Mario Gomez (39) und Ex-Brasilien-Star Rai (59) sah er sich in der französischen Hauptstadt den 1:0-Sieg von Bullen-Klub und Zweitligist Paris FC gegen den Aufstiegsanwärter Amiens SC an.

Abgeschlossen hat Klopp das erste Wochenende in seinem neuen Job am Sonntag in Leipzig. Wobei der Trip in die sächsische Grossstadt nicht geplant gewesen sei. Gelohnt hat er sich aber auf alle Fälle. Wiederum an der Seite von Mario Gomez sah er, wie die Mannschaft von Marco Rose (48) Werder Bremen souverän besiegte und Xavi Simons (21, mit Doppelpack) ein Traumcomeback feierte.

Offizielle Vorstellung am Dienstag

Klopp ist also definitiv zurück in der Öffentlichkeit. Sein neuer Job, der Anfang Oktober bekannt wurde, löst allerdings immer noch gemischte Reaktionen aus. Vor allem für Fussball-Romantiker fühlt es sich nach wie vor komisch an, dass ausgerechnet ein Kulttrainer wie der Deutsche mit Stationen bei Mainz, Dortmund und Liverpool nun mit einem Giganten wie Red Bull zusammenspannt.

Öffentlich gesprochen hat Klopp seit seinem Jobantritt am 1. Januar noch nicht. Das wird sich aber schon bald ändern. Am Dienstag wird er von Red Bull auf einer grossen Pressekonferenz vor 250 Journalisten in Salzburg vorgestellt. In seiner neuen Funktion wird er für alle Klubs, die der österreichische Getränkekonzern führt, zuständig sein.

