Auf einen Blick Niko Kovac ist neuer Trainer beim BVB und soll Erfolg bringen

Emre Can, Julian Brandt und Niklas Süle gelten als mögliche Abgangskandidaten

Dass Niko Kovac ein guter Trainer ist, konnte er in der Vergangenheit schon öfters beweisen. Bei Stationen in Frankfurt, Monaco oder bei den Bayern sammelte der 53-Jährige viel Erfahrung. Beim BVB soll er nun die Wende schaffen und den Traditionsverein zurück auf die Erfolgsspur führen. Als Ziel wurde die direkte Champions-League-Qualifikation definiert, aktuell ist dieser Platz vier Punkte entfernt. Und Kovac will in Zukunft auch strategisch beim BVB mitreden, das berichtet die «Bild».

Wer gehen könnte

So soll er spätestens im Sommer auch ausmisten. Und gleich drei Stars stehen auf der Streichliste: Emre Can (31) ist Captain und Aggressivleader beim Ruhrpottverein. In dieser Saison vermochte er bisher aber noch nicht zu überzeugen. Zuletzt verkündete Kovac allerdings, dass er auf Can setzen werde – zumindest bis im Sommer.

Auch Julian Brandt (28) steht auf der Liste. Der Deutsche musste sich in dieser Saison öfter fehlende Anführerqualitäten und schwache Leistungen vorwerfen lassen. Wie lange er noch für den BVB auflaufen wird, hängt von seinen Leistungen in den kommenden Wochen ab.

Und dann ist da noch Niklas Süle (29). Der Langzeit-Verletzte arbeitete bereits in München mit Kovac zusammen. Bei Süle dürfte entscheidend sein, ob er sich nach seiner Syndesmosenverletzung zurückkämpfen kann.

Bei allen drei Spielern soll bereits klar sein, dass die bis 2026 laufenden Verträge nicht vorzeitig verlängert werden. Auch, weil sie zu den Top-Verdienern gehören. Gut möglich, dass bereits im Sommer nach Lösungen gefunden wird.

