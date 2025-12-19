Bayern-Star verlängert und verzichtet auf Gehalt

Deutschen Medien zufolge soll Serge Gnabry seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um zwei Jahre verlängern. Dabei soll der Stürmer auf Lohn verzichten.

Im Sommer galt Serge Gnabry (30) nicht als Anwärter auf eine Vertragsverlängerung, jetzt aber bleibt er dem FC Bayern allem Anschein nach noch mindestens zwei weitere Jahre erhalten. Nach Informationen von «Bild» steht der Angreifer vor einer Unterschrift bis 2028 – angeblich zu reduzierten Bezügen. Das leistungsbezogene Gehalt soll nun bei rund 15 Millionen Euro liegen.

Gnabry, der seit 2017 bei den Bayern spielt, überzeugt seit Saisonbeginn mit starken Leistungen, nicht zuletzt als Vertreter des verletzten Jamal Musiala. In bislang elf Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und vier Vorlagen, in fünf Champions-League-Spielen gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Er stand zudem bei allen sechs WM-Qualifikationsspielen in der Anfangsformation (3 Tore/1 Vorlage).

Gnabry und die Verantwortlichen des FC Bayern hatten bereits seit Wochen signalisiert, dass eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages angestrebt werde. Noch vergangene Woche hatte Gnabry betont, es bestünde kein Druck, es gebe auch keine «keinen Zeitplan. Es ist eine ganz entspannte Situation. Wir schauen einfach, was in nächster Zeit dabei rauskommt.»

Seine Rolle bei den Bayern sieht Gnabry inzwischen auch leicht verändert. «Im Laufe der Zeit verfestigt man sich in der Mannschaft, man denkt anders über Dinge nach. Ich denke, ich bin ein bisschen lauter, ein bisschen führender geworden, als ich es vielleicht war, als ich mit 23 hergekommen bin», sagte er.

