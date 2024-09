Frankfurts Nachwuchstrainer (†33) stirbt bei Autounfall

1/2 Helge Rasche ist tot.

Grosse Trauer bei Eintracht Frankfurt. Wie der Bundesliga-Klub am Freitagmorgen mitteilt, ist der Trainer der U19-Mannschaft bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Helge Rasche wurde nur 33 Jahre alt.

Passiert ist es am Donnerstag. Gemäss Polizei kam Rasche aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Auto von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Seine Spieler wurden noch gleichentags über den Tod ihres Trainers informiert. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen», schreibt Frankfurt auf der Homepage.

Rasche war seit 2020 beim Eintracht-Nachwuchs tätig. Zunächst in der U16, ehe er 2023 U17- und danach U19-Trainer wurde. Erst vergangenen Samstag hat er mit seinem Team den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals der Junioren gefeiert. Nun trauert das Team um ihn.