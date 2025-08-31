DE
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15:30
FSV Mainz
FSV Mainz
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Ab 15:30 Uhr
Vs
FSV Mainz
FSV Mainz
Bundesliga
VfL Wolfsburg - FSV Mainz

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
7
6
2
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
5
6
3
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
4
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1
2
3
5
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
6
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
1. FC Köln
1. FC Köln
1
1
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
11
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
14
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-2
1
15
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
16
FSV Mainz
FSV Mainz
1
-1
0
17
SC Freiburg
SC Freiburg
1
-2
0
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Soren
Storks
Deutschland
Anstoss
Sonntag
31. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Wolfsburg, Deutschland
Volkswagen Arena
Kapazität
30’000
