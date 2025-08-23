DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Union Berlin - VfB Stuttgart (23.08.2025)
Union Berlin
15:30
VfB Stuttgart
Zum Fussball-Kalender
Union Berlin
Ab 15:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
Bundesliga
Union Berlin - VfB Stuttgart
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
1
6
3
2
1. FC Köln
0
0
0
2
1. FC Heidenheim 1846
0
0
0
2
Bayer Leverkusen
0
0
0
2
Borussia Dortmund
0
0
0
2
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
2
Eintracht Frankfurt
0
0
0
2
FC Augsburg
0
0
0
2
FC St. Pauli
0
0
0
2
FSV Mainz
0
0
0
2
Hamburger SV
0
0
0
2
SC Freiburg
0
0
0
2
TSG Hoffenheim
0
0
0
2
Union Berlin
0
0
0
2
VfB Stuttgart
0
0
0
2
VfL Wolfsburg
0
0
0
2
Werder Bremen
0
0
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Robert
Hartmann
Deutschland
Anstoss
Samstag
23. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
An der Alten Försterei
Kapazität
22’012
