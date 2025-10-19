DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (19.10.2025)
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
7
23
21
2
RB Leipzig
7
1
16
3
VfB Stuttgart
7
5
15
4
Borussia Dortmund
7
7
14
5
Bayer Leverkusen
7
5
14
6
1. FC Köln
7
2
11
7
Union Berlin
7
-3
10
8
Eintracht Frankfurt
6
1
9
9
SC Freiburg
6
0
8
10
Hamburger SV
7
-3
8
11
Werder Bremen
7
-5
8
12
FC St. Pauli
6
-1
7
13
FC Augsburg
7
-2
7
14
TSG Hoffenheim
6
-3
7
15
VfL Wolfsburg
7
-5
5
16
FSV Mainz
7
-6
4
17
1. FC Heidenheim 1846
7
-7
4
18
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Deniz
Aytekin
Deutschland
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
