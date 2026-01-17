DE
FR
RB Leipzig
RB Leipzig
18:30
Bayern München
Bayern München
RB Leipzig
RB Leipzig
Ab 18:30 Uhr
Vs
Bayern München
Bayern München
Bundesliga
RB Leipzig - Bayern München

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
17
53
47
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
17
17
36
3
RB Leipzig
RB Leipzig
16
13
32
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
17
7
32
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
16
13
30
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
18
-1
27
8
SC Freiburg
SC Freiburg
17
-2
23
9
Union Berlin
Union Berlin
17
-3
23
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
17
-6
19
11
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
17
-11
18
12
Werder Bremen
Werder Bremen
17
-13
18
13
1. FC Köln
1. FC Köln
17
-4
17
14
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
FC Augsburg
17
-15
15
16
FSV Mainz
FSV Mainz
17
-12
12
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
16
-14
12
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
17
-22
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Samstag
17. Januar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47’800
