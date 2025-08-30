DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: RB Leipzig - 1. FC Heidenheim 1846 (30.08.2025)
RB Leipzig
15:30
1. FC Heidenheim 1846
Zum Fussball-Kalender
RB Leipzig
Ab 15:30 Uhr
Vs
1. FC Heidenheim 1846
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim 1846
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Pauli
2
2
4
2
Bayern München
1
6
3
3
Eintracht Frankfurt
1
3
3
4
FC Augsburg
1
2
3
4
VfL Wolfsburg
1
2
3
6
TSG Hoffenheim
1
1
3
6
Union Berlin
1
1
3
8
1. FC Köln
1
1
3
9
Borussia Dortmund
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
11
Hamburger SV
2
-2
1
12
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
VfB Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mainz
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim 1846
1
-2
0
15
SC Freiburg
1
-2
0
17
Werder Bremen
1
-3
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Frank
Willenborg
Deutschland
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Leipzig, Deutschland
Red Bull Arena
Kapazität
47’069
