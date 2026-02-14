Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13