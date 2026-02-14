DE
Hamburger SV
Hamburger SV
15:30
Union Berlin
Union Berlin
Hamburger SV
Hamburger SV
Ab 15:30 Uhr
Vs
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Hamburger SV - Union Berlin

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Samstag
14. Februar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Bundesliga
