Hamburger SV
18:30
Bayern München
Hamburger SV
Ab 18:30 Uhr
Vs
Bayern München
Bundesliga
Hamburger SV - Bayern München

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
20
-3
23
11
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
20
-14
19
13
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Samstag
31. Januar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Hamburg, Deutschland
Volksparkstadion
Kapazität
57’000
