Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: FC Augsburg - FSV Mainz (20.09.2025)
FC Augsburg
15:30
FSV Mainz
FC Augsburg
Ab 15:30 Uhr
Vs
FSV Mainz
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
FC Augsburg - FSV Mainz
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
3
12
9
2
Borussia Dortmund
3
5
7
3
1. FC Köln
3
4
7
4
FC St. Pauli
4
1
7
5
Eintracht Frankfurt
3
3
6
6
TSG Hoffenheim
3
1
6
7
VfB Stuttgart
4
0
6
8
RB Leipzig
3
-3
6
9
VfL Wolfsburg
3
2
5
10
Werder Bremen
3
1
4
11
Bayer Leverkusen
3
1
4
12
FC Augsburg
3
0
3
13
SC Freiburg
3
-3
3
14
Union Berlin
3
-4
3
15
FSV Mainz
3
-2
1
16
Borussia Mönchengladbach
3
-5
1
17
Hamburger SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim 1846
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniel
Schlager
Deutschland
Anstoss
Samstag
20. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Augsburg, Deutschland
WWK ARENA
Kapazität
30’660
