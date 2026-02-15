Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
22
12
42
5
Bayer Leverkusen
21
16
39
6
RB Leipzig
21
12
39
7
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
22
-9
25
11
1. FC Köln
22
-6
23
12
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
13
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13