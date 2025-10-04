DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayern München (04.10.2025)
Eintracht Frankfurt
18:30
Bayern München
Eintracht Frankfurt
Ab 18:30 Uhr
Vs
Bayern München
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Bayern München
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
5
8
13
3
RB Leipzig
5
0
12
4
1. FC Köln
6
2
10
5
Eintracht Frankfurt
5
4
9
6
VfB Stuttgart
5
1
9
7
Bayer Leverkusen
5
2
8
8
SC Freiburg
5
0
7
9
FC St. Pauli
5
0
7
10
TSG Hoffenheim
6
-3
7
11
Union Berlin
5
-3
7
12
VfL Wolfsburg
5
0
5
13
Hamburger SV
5
-6
5
14
FSV Mainz
5
-1
4
15
Werder Bremen
5
-6
4
16
FC Augsburg
5
-4
3
17
1. FC Heidenheim 1846
5
-6
3
18
Borussia Mönchengladbach
5
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Frankfurt/M, Deutschland
Deutsche Bank Park
Kapazität
58’000
