Bayern München
Bayern München
15:30
SC Freiburg
SC Freiburg
Bayern München
Bayern München
Ab 15:30 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga
Bayern München - SC Freiburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
10
29
28
2
RB Leipzig
RB Leipzig
10
7
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
10
9
21
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
10
5
21
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
10
10
20
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
11
5
20
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
10
4
17
8
Werder Bremen
Werder Bremen
10
-3
15
9
1. FC Köln
1. FC Köln
10
2
14
10
SC Freiburg
SC Freiburg
10
-1
13
11
Union Berlin
Union Berlin
10
-4
12
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
10
-6
9
13
Hamburger SV
Hamburger SV
10
-7
9
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
10
-6
8
15
FC Augsburg
FC Augsburg
10
-10
7
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
10
-11
7
17
FSV Mainz
FSV Mainz
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
10
-15
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
München, Deutschland
Allianz Arena
Kapazität
75’000
