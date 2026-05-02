Olise verhindert die Blamage gegen das Schlusslicht

Beinahe stolpert der deutsche Meister über das Tabellenschlusslicht aus Heidenheim. Olise sorgt mit seinem Treffer in der allerletzten Sekunde aber noch für den Ausgleich.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wie bereits vergangene Woche gegen Mainz versucht Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Stars wegen der anstehenden Aufgabe in der Champions League zu schonen. Und auch diesmal gegen das Schlusslicht Heidenheim müssen es die Stars wieder richten. Das B-Elf-Experiment misslingt beinahe komplett und die Hausherren retten sich spät in der Nachspielzeit zu einem 3:3.

Die Bayern starten klar besser in die Partie und schnüren die Gäste komplett ein. Heidenheim muss sich während der Startphase vor allem mit der Abwehr begnügen. Hin und wieder versucht es das Schlusslicht mit langen Bällen, doch zu Chancen kommt es vorerst nicht.

In der 22. Minute dann der Hammer: Zivzivadze nickt einen Eckball zum 1:0 ein. Die Bayern wirken völlig überrascht während Heidenheim das Spieldiktat übernimmt und immer mehr Druck aufbaut. Neun Zeigerumdrehungen später spielt Dinkci den Bayern-Keeper Urbig sensationell aus und schiebt zum 2:0 ein. Es droht die ultimative Blamage.

Erst da sind es wieder die Bayern, die mehr fürs Spiel machen. Doch Heidenheim verteidigt gut, bis Goretzka kurz vor der Pause aus einer gefährlichen Position zum Freistoss kommt. Mit einem Traumtor verkürzt der Münchner den Rückstand.

Das reicht Bayern-Trainer Kompany nicht. Für die zweite Halbzeit nimmt er gleich vier Wechsel vor und gibt sein B-Elf-Experiment bereits wieder auf – wie vor einer Woche in Mainz. Kane, Olise, Diaz und Kimmich kommen. Es geht nicht lange bis ein Bayern-Star Wirkung zeigt. Olise bringt Goretzka mit einer Ecke in Szene, der sich gegen Heidenheims Behrens durchsetzt und den Ball zum zweiten Mal in diesem Spiel versenkt. Die Gäste lassen sich aber nicht mehr so leicht einschnüren wie zu Beginn der Partie. Das Spiel bleibt lange ausgeglichen und beide Teams kommen zu Chancen. Kurz vor der Schlussphase ist es Zivzivadze der mit seinem Treffer die Gäste ins Glück schiesst. Doch spät in der Nachspielzeit gelingt es Olise dann doch noch die Blamage gegen das Schlusslicht abzuwenden.

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