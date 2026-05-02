Olise verhindert die Blamage gegen das Schlusslicht

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Bayern München
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3:3
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
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Beendet
3:3
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
Goretzka 44', 57'
Ramaj 90'+11 (ET)
Zivzivadze 22', 76'
Dinkci 31'
02.05.2026, 17:39 Uhr

90. Minute (+11)

Fazit:
Der FC Bayern wendet die Blamage in der letzten Sekunde ab und rettet sich zu einem 3:3-Unentschieden gegen Heidenheim. Im Vorfeld hätten wohl alle bei den Gästen den Punkt beim Rekordmeister genommen. Angesichts des Spielverlaufs mit dem zwischenzeitlichen 2:0 und der 3:2-Führung bis tief in die Nachspielzeit dürfte sich das Remis für den Tabellenletzten nun jedoch eher wie eine Niederlage anfühlen. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind dadurch deutlich gesunken, und bereits morgen könnte der Abstieg besiegelt sein, wenn Wolfsburg und St. Pauli ihre Spiele gewinnen. Trotzdem ist das Unentschieden für den FCH ein Erfolg, denn es ist der erste Punktgewinn in der Allianz Arena. Die Münchner hatten sich die Generalprobe vor dem wichtigen Rückspiel gegen PSG sicherlich anders vorgestellt, bewiesen aber erneut Moral und wendeten die zweite Liga-Niederlage noch spät ab. Angesichts des anstehenden Highlights in der Königsklasse dürfte dieser kleine Dämpfer ohnehin verkraftbar sein. Für Heidenheim geht es am kommenden Wochenende in Köln weiter. Der FCB trifft dann auf Wolfsburg.

02.05.2026, 17:30 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+10)

Tooor für Bayern München, 3:3 durch Michael Olise
Mit der letzten Aktion der Partie wendet der FC Bayern doch noch die Pleite ab! Michael Olise erhält den Ball auf der rechten Seite, zieht ein kleines Stück nach innen und visiert mit seinem starken linken Fuss das lange Eck an. Der Ball klatscht zunächst nur an den Pfosten. Doch von da springt der Ball an den Rücken von Diant Ramaj und kullert im Anschluss über die Linie.

02.05.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+2)

Bei einem Kimmich-Heber aus rund 25-Metern zu Jackson kommt Ramaj raus und räumt Föhrenbach wuchtig ab. Dementsprechend ist die Partie jetzt unterbrochen, weil der 30-Jährige behandelt werden muss.

02.05.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+1)

Fünf Minuten müssen die Heidenheimer nur noch überstehen, um die Sensation in München perfekt zu machen. Die Bayern werden aber natürlich alles daran setzen noch irgendwie den Ausgleich zu erzwingen.

02.05.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+1)

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 17:20 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Marnon Busch (1. FC Heidenheim 1846)
Luis Díaz legt sich auf dem linken Flügel den Ball an Marnon Busch vorbei, der das Bein stehen lässt und dafür zu Recht verwarnt wird.

02.05.2026, 17:19 Uhr

89. Minute

Niklas Dorsch geht angeschlagen vom Feld und wird durch Tim Siersleben ersetzt.

02.05.2026, 17:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Siersleben

02.05.2026, 17:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

89. Minute

Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Niklas Dorsch

02.05.2026, 17:19 Uhr

88. Minute

Es laufen bereits die letzten Minuten der regulären Spielzeit und ein möglicher FCB-Treffer liegt nicht unbedingt in der Luft. Allerdings hat Bayern bereits 33 Treffer in der Schlussviertelstunde erzielt. Der Rekordmeister hat zuletzt immer wieder seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt und sogar bereits 28 Punkte nach Rückstand eingefahren.

Heidenheim schlecht belohnt
Olise verhindert die Blamage gegen das Schlusslicht

Beinahe stolpert der deutsche Meister über das Tabellenschlusslicht aus Heidenheim. Olise sorgt mit seinem Treffer in der allerletzten Sekunde aber noch für den Ausgleich.
Publiziert: 02.05.2026 um 17:43 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 17:49 Uhr
1/8
Wie vergangene Woche gegen Mainz schickt Bayern-Trainer Kompany gegen Heidenheim die B-Elf aufs Feld.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wie bereits vergangene Woche gegen Mainz versucht Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Stars wegen der anstehenden Aufgabe in der Champions League zu schonen. Und auch diesmal gegen das Schlusslicht Heidenheim müssen es die Stars wieder richten. Das B-Elf-Experiment misslingt beinahe komplett und die Hausherren retten sich spät in der Nachspielzeit zu einem 3:3.

Die Bayern starten klar besser in die Partie und schnüren die Gäste komplett ein. Heidenheim muss sich während der Startphase vor allem mit der Abwehr begnügen. Hin und wieder versucht es das Schlusslicht mit langen Bällen, doch zu Chancen kommt es vorerst nicht. 

In der 22. Minute dann der Hammer: Zivzivadze nickt einen Eckball zum 1:0 ein. Die Bayern wirken völlig überrascht während Heidenheim das Spieldiktat übernimmt und immer mehr Druck aufbaut. Neun Zeigerumdrehungen später spielt Dinkci den Bayern-Keeper Urbig sensationell aus und schiebt zum 2:0 ein. Es droht die ultimative Blamage.

Erst da sind es wieder die Bayern, die mehr fürs Spiel machen. Doch Heidenheim verteidigt gut, bis Goretzka kurz vor der Pause aus einer gefährlichen Position zum Freistoss kommt. Mit einem Traumtor verkürzt der Münchner den Rückstand.

Das reicht Bayern-Trainer Kompany nicht. Für die zweite Halbzeit nimmt er gleich vier Wechsel vor und gibt sein B-Elf-Experiment bereits wieder auf – wie vor einer Woche in Mainz. Kane, Olise, Diaz und Kimmich kommen. Es geht nicht lange bis ein Bayern-Star Wirkung zeigt. Olise bringt Goretzka mit einer Ecke in Szene, der sich gegen Heidenheims Behrens durchsetzt und den Ball zum zweiten Mal in diesem Spiel versenkt. Die Gäste lassen sich aber nicht mehr so leicht einschnüren wie zu Beginn der Partie. Das Spiel bleibt lange ausgeglichen und beide Teams kommen zu Chancen. Kurz vor der Schlussphase ist es Zivzivadze der mit seinem Treffer die Gäste ins Glück schiesst. Doch spät in der Nachspielzeit gelingt es Olise dann doch noch die Blamage gegen das Schlusslicht abzuwenden.

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Borussia Dortmund
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33
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3
RB Leipzig
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Bayer Leverkusen
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23
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VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
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Eintracht Frankfurt
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Samstag
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Stadion
München, Deutschland
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Kapazität
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