DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (12.09.2025)
Bayer Leverkusen
20:30
Eintracht Frankfurt
Zum Fussball-Kalender
Bayer Leverkusen
Ab 20:30 Uhr
Vs
Eintracht Frankfurt
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
2
7
6
2
Eintracht Frankfurt
2
5
6
3
1. FC Köln
2
4
6
4
Borussia Dortmund
2
3
4
5
FC St. Pauli
2
2
4
6
VfL Wolfsburg
2
2
4
7
FC Augsburg
2
1
3
8
VfB Stuttgart
2
0
3
9
TSG Hoffenheim
2
-1
3
10
Union Berlin
2
-2
3
11
RB Leipzig
2
-4
3
12
Bayer Leverkusen
2
-1
1
13
FSV Mainz
2
-1
1
14
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
Hamburger SV
2
-2
1
16
Werder Bremen
2
-3
1
17
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
18
SC Freiburg
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Deniz
Aytekin
Deutschland
Anstoss
Freitag
12. September 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Leverkusen, Deutschland
BayArena
Kapazität
30’210
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen