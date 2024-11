Baby Nummer 3? Xhaka mit ganz speziellem Jubel

90. Minute (+3)

Fazit:

Bayer Leverkusen gewinnt das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim 1846 nach frühem 0:2-Rückstand mit 5:2 und verteidigt durch den ersten Ligadreier seit dem 19. Oktober Tabellenplatz vier. Nach dem auf Treffern Dorschs (10.), Honsaks (21.), Palacios’ (30.) und Schicks (32.) beruhenden 2:2-Pausenunentschieden setzte die Werkself ihre Ballbesitz- und Feldvorteile fort und ging durch eine Direktabnahme des durch Wirtz bedienten Schick in der 52. Minute erstmals in Führung. Sie blieb am Drücker und verpasste wenig später ihr viertes Tor, als Tellas abgefälschter Schuss aus spitzem Winkel gegen den Innenpfosten flog und dann erst auf der Linie von Müller entschärft wurde (55.). Die Ostalbstädter befreiten sich mit offensiven Wechseln kurzzeitig und erarbeiteten sich durch Joker Conteh eine Grosschance zum Ausgleich (69.). Fast im Gegenzug besorgte Schick mit seinem dritten Treffer, den er nach Vorarbeit Arthurs per Kopf erzielte, die Entscheidung (71.). Den Schlusspunkt setzte Xhaka mit einem präzisen Schuss von der Sechzehnerkante (82.). Einen schönen Abend noch!